Förlustfria sviten är bruten – Mehmeti spräckte målnollan när ÖSK föll

När ÖSK under söndagseftermiddagen tog emot Häcken var det gästerna som inledde piggast. Framförallt var göteborgarna nära att, ett par gånger om, friställa den nyinvärvade anfallaren Gustaf Nilsson. Men ÖSK-försvaret agerade följsamt och kunde avstyra situationerna.

Knappt tio minuter in i matchen kunde lagkaptenen Nordin Gerzic gett ÖSK ledningen efter fint förarbete av Kevin Wright. Men avslutet från cirkus 25 meter gick en dryg meter över Peter Abrahamssons ribba.

I övrigt var den efterföljande kvarten relativt friad från målchanser. Istället utvecklades matchen till mer av ett ställningskrig mellan två lag som inte tummade på den defensiva uppgiften.

En dryg halvtimme in i matchen var hemmalaget nära att sätta sig själva i förarsätet. Det efter en, vad jag antar, intränad frisparksvariant där Nordin Gerzic, från ett läge till höger om straffområdet lyfte bollen mot en fristående Johan Bertilsson. Från en central position i höjd med straffområdeslinjen tryckte 31-åringen på ett. Träffen blev renare än ett nyskurat golv och bollen flög i en perfekt båge mot krysset. Det var i alla fall vad vi på norra läktaren trodde. Men bollen tog i stolpen och publikens besvikelse gick att ta på.

Och det skulle bli än värre. Bara en minut senare fick gästerna en hörna från vänster. Den förvaltade Göteborgarna på bästa sätt när Adam Andersson hittade Joona Toivios panna. 0–1 var ett faktum, ett tungt slag för ÖSK.

Strax innan paus var Daleho Irandust nära att dubbla Häckens ledning när han kom fri med Oscar Jansson. Men avslutet var för tamt och resultatet stod sig halvleken ut.

Andra halvlek hann knappt börja innan Ahmed Yasin drev upp på vänsterkanten och kom fri med Oscar Jansson. Dock gick avslutet rakt på Oscar Jansson som kunde styra undan bollen.

Efter det hamnade matchen i samma läge som i första halvlek då inget av lagen riktigt lyckades vara tillräckligt konstruktiva i sista tredjedelen för att skapa lägen. När det väl hände var det Häcken som tog sig fram, oftast med Ahmed Yasin och Daleho Irandust i huvudrollerna.

Trots att ÖSK försökte sig på en forcering, bland annat genom att byta in Agon Mehmeti, uteblev det riktiga trycket. Istället kunde Viktor Lundberg dunka in 2–0 med tio minuter kvar.

Målet tände ÖSK ytterligare och efter att Strandberg nickat i stolpen kunde Agon Mehmeti göra sitt första mål i ÖSK-tröjan. Med fem minuter kvar stärktes tron om poäng på Behrn arenas hemmasektioner.

Men tiden rullade alldeles för snabbt och gästerna kunde hålla undan.

► Saknaden av ”tiorna”

Inför matchen tvingades ÖSK göra en hel del förändringar i laget. Med Martin Broberg avstängd och Filip Rogic skadad fick Jake Larsson och Johan Bertilsson chansen i de offensivare mittfältsrollerna. De två sistnämnde i all ära, men med firma Rogic/Broberg borta märktes det att ett par dimensioner försvann i spelet. Framförallt när det gäller Brobergs förmåga att agera länk mellan mittfält-anfall och Rogic egenskaper att fylla på i boxen.

► Den Irakiska matchen-i-matchen

Som bekant tipsade Häckens Ahmed Yasin ÖSK om att värva landsmannen Yaser Kasim. Det slutade i ett signerat kontrakt och på söndagen kunde de båda irakiska landslagsprofilerna ställas mot varandra på planen. Men det skulle dröja till den 55:e minuten då Kasim ersatte Björnquist. På förhand berättade mittfältaren att han gärna trycker till landsmannen lite extra om han fick chansen. Dessvärre uppstod inte situationen.

► Mehmetis spräckta målnolla

Under säsongen har anfallaren när han blivit inbytt haft lägen att spräcka nollan i målkolumnen för ÖSK. Mot Häcken skedde det. Anfallaren styrde in ett inspel från Jake Larsson och väckte hopp om poäng hos hemmapubliken. Men kvitteringen uteblev och anfallarens mål gav inte mer än en självförtroende-boost.

ÖSK–BK Häcken 1–2 (0–1)

Mål: 0–1 (34) Joona Toivio, 0–2 (80) Viktor Lundberg, 1–2 (87) Agon Mehmeti

Varningar: Johan Bertilsson (ÖSK), Agon Mehmeti (ÖSK), Peter Abrahamsson (BKH)

Startelva ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzson (ut 77), Michael Almebäck, Albin Granlund - Daniel Björnquist (ut 56), Nordin Gerzic, Simon Amin (ut 71) – Kevin Wright- Johan Bertilsson, Carlos Strandberg, Jake Larsson

Avbytare ÖSK: Mathias Karlsson, Arvid Brorsson (in 77), Yaser Kasim (in 56), Adam Bark, Viktor Prodell, Agon Mehmeti (in 71), Rodin Deprem

Startelva Häcken: Peter Abrahamsson – Adam Andersson, Rasmus Lindgren, Joona Toivo (ut 46), Oskar Sverrisson – Ahmed Yasin, Erik Friberg, Gustav Berggren, Daleho Irandust (ut 81), Viktor Lundberg - Gustaf Nilsson (ut 63).

Avbytare Häcken: Christoffer Källqvist, Johan Hammar (in 46), Juhani Ojala, Alexander Faltsetas (in 81) , Kwame Kizito (in 63), Ali Youssef, Benjamin Arapovic

Domare: Glenn Nyberg

Publik: 4181