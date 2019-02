F1-säsongen igång utan Marcus Ericsson – men han hoppas vara tillbaka i bilen redan i år: ”I en perfekt värld ...”

LÄS OCKSÅ: Alla siffror – så var Marcus Ericssons första officiella Indycartest: ”Det har varit mitt största problem i början”

Marcus Ericsson, 28, har efter fem säsonger lämnat formel 1 för amerikanska racingserien Indycar, men han har fortfarande kvar en tredjeförarroll i stallet som under vintern bytt namn från Sauber till Alfa Romeo.

Så när försäsongstesterna drog igång i Barcelona på måndag skrev Ericsson i sociala medier att han följde direktrapporteringen noga. Och i en intervju i Viasat Motors F1-podd förra veckan berättade Ericsson mer om vad det egentligen innebär att han är tredjeförare.

– Det är inte helt hugget i sten än, det snackas fortfarande lite fram och tillbaka hur mycket jag kommer att vara involverad. Det som känns mest naturligt just nu är att jag kommer kunna vara med på lite race efter att den här säsongen är slut, säger Ericsson i podden apropå att sista racet i Indycar körs den 22 september och att det då återstår sex race i F1-kalendern.

– I en perfekt värld hade jag kunnat få köra ett test i Alfa Romeo-bilen under året för att hålla igång och hålla mig up to date med den. Och sedan vara med på en del race, framför allt under andra halvan av året när den här säsongen tagit slut. Ett sådant upplägg skulle jag se som det bästa, det är så jag lagt fram det mot Alfa Romeo, så får vi se vad slutkontentan blir.

De fyra testdagarna under F1-säsongen som kan bli aktuella för Ericsson är i Barcelona 15–16 maj (några dagar efter Indy 500), i Budapest 6–7 augusti (då Indycar har ett kort sommaruppehåll) och i Abu Dhabi 2–4 december. Dessutom kan det tillkomma något datum för däckstester.

Men tredjeförarrollen kan också innebära att Ericsson får ett erbjudande om att hoppa in om någon av Alfa Romeos förare – Kimi Räikkönen och Antonio Giovinazzi – skulle bli skadade eller sjuka. Det har hänt flera gånger de senaste åren: 2017 fick just Giovinazzi hoppa in för en skadad Pascal Wehrlein i Sauber i två race och Paul di Resta ersatte en sjuk Felip Massa i Ungern, och året innan fick Stoffel Vandoorne hoppa in och ersatte en skadad Fernando Alonso i Bahrain.

I F1-podden frågade programledaren Janne Blomqvist hur Marcus skulle ställa sig om han skulle bli erbjuden att hoppa in och köra formel 1 mitt under brinnande Indycarsäsong.

– Bra fråga. Jag har sagt när jag gått hit att jag vill fokusera och göra bra ifrån mig i USA, det är mitt huvudfokus, och det är det som mitt huvud är inställt på. Men skulle det bli en sådan situation så kommer en sådan diskussion att komma upp naturligt, självklart, och då får man ta det i ett sådant läge, svarade Ericsson lite diplomatiskt.

Klart är i varje fall att han är nöjd med att ha en fot kvar i formel 1-depån, för en eventuell framtida comeback i racingens kungaklass.

– Jag ser det som en positiv grej att ha kvar den här kopplingen till Alfa Romeo, man vet aldrig vad som händer i framtiden och jag tror att det är en bra grej att ha kvar det.

I Kumlasonens frånvaro var det var ersättaren Räikkönen som rattade Alfa Romeo-bilen i Barcelona på måndagen.

Bara fem minuter in på passet spann han av banan i kurva fyra och orsakade rödflagg, men därefter satte han dagens femte bästa varvtid och bokfördes totalt för 114 varv. Ferraris Sebastian Vettel var snabbast, bara McLarens Carlos Sainz Jr och Haas Romain Grosjean var inom en sekund, medan Mercedes – som lät regerande världsmästaren Lewis Hamilton och Valtteri Bottas köra halva dagen var – nöjd sig med att snurra runt ett par sekunder från topptiderna och med bara Renault bakom sig.

Ytterligare sju testdagar återstår under de närmaste två veckorna. F1-premiären körs i Melbourne den 17 mars, Indycarpremiären i Saint Petersburg en vecka tidigare.