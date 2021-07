Fornaboda firar 70 år med topptävlingar – och publik på läktaren: ”Det är jättekul”

Fornaboda fyller 70 år som travbana och väljer att fira det den 7 juli med V86-tävlingar nu på onsdag. Double Exposure blir dragplåstret i omgången, hon jagar årets första seger tillsammans med Örjan Kihlström. Givetvis har hon god segerchans i Bergslagsloppet, men hon utmanas av Björn Goops Diamanten.

– Lindes Travklubb är från 1886 men själva Fornaboda är från 1951 och givetvis väljer vi just denna dag att fira detta jubileum, säger VD:n Robin Thörn.

Äntligen folk på plats och Robin reder ut vad som gäller och än så länge kan man boka biljett om man är sugen på att besöka Fornaboda nu på onsdag.

– Det kommer finnas plats för 600 personer i publik och det finns fortfarande biljetter kvar. Dessutom har vi plats för 50 bilar på vår drive-in. Det är jättekul att det börjar likna en normal tävlingsdag igen med publik på plats, det syntes inte minst i lördags under Färjestads V75-tävlingar där samma förutsättningar gällde som hos oss på onsdag. Jag har till och med fått förfrågningar från ett sällskap från Sandviken som tycker att denna tävlingsdag är sommarens höjdpunkt och undrar när dom kan köpa biljett, skrattar Robin.

Bra lopp överlag och som vanligt är flera etablerade kuskar och tränare på plats på Fornaboda denna tävlingsdag. Det finns en häst som Robin är extra nöjd med att den finns med i startlistan.

– Tyvärr är jag lite besviken över Fornabodas treåringspris bara lockade sex deltagare, men det är ingen hemlighet att det är svårt att fylla treåringsloppen på flera håll i landet. Digital Dominance som var trea i Harpers stöter på bland annat Oxidizer stayerloppet som är en intressant spårtrappa, Jörgen låter nöjd med honom inför detta. Det verkar som att Daniel Redén siktar på Bergslagsloppet med sina stjärnor, förra året vann han med Missle Hill och i år är hans bidrag självaste Double Exposure. Det är ju 100 000 kronor i förstapris till vinnaren i Bergslagsloppet. Nytt för i år är även att vinnaren är direktkvalificerad till Årjängs Stora sprinterlopp som går av stapeln lördag 17 juli.

Men undertecknad är inte lika säker som Thörn att Redén tar ytterligare en seger i Bergslagsloppet, då Goops stjärna Diamanten äntligen har läge för ledningen där han trivs ypperligt.

– Hur som helst så kommer det nog att gå undan i loppet, Benny Nilsson och hans team har presenterat banan i lysande skick denna säsong och under en tävlingsdag tidigare i år slog hela tre hästar banrekord, det vittnar hur snabb banan har varit. Sedan får vi se vem av oss som får rätt om slutsegraren i loppet, påpekar Robin.

Torsdag 15 juli är det dags för Juliloppet på Örebrotravet en tävlingsdag som Thörn ser fram emot. Men först ska denna V86-kväll avverkas.

– Direkt efter denna tävlingsdag är det full fokus på Örebrotravets Julilopp som går av stapeln nästa torsdag. Det är en öppen anmälan och jag hoppas på ett riktigt fint startfält. Loppet som man via olika försök under våren kunnat kvala in till, det är ett nytt upplägg för detta år, avslutar Robin.

Mårten Eriksson