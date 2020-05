Förra Kif Örebro-spelaren hittade sambon livlös i hemmet – berättar om dramatiska upplevelsen: ”Jag tänkte att det var kört”

Under lördagskvällen berättade UNT om dramat som den tidigare Karlslundsspelaren Simon Gefvert varit med om tidigare i veckan. 23-åringen höll på med en andningsövning när han plötsligt svimmade av. Han hittades livlös av sin flickvän som då påbörjade HLR tills ambulans kom till platsen och kunde för Gefvert till sjukhus.

Flickvännen är den tidigare Kif Örebro-spelaren Adelisa Grabus och hon berättar nu om den omskakande upplevelsen.

– Simon höll på med en andningsövning som han har gjort varje morgon i några månader. Jag skulle laga mat och kände att allt inte var som det ska. Så jag går ut till vardagsrummet för att kolla till honom och då är han helt blå och ligger och krampar. Han ligger som en sten så då är det bara att ringa 112. Sen gjorde jag HLR tills ambulansen var på plats, säger Grabus till NA.

Vad tänkte du när du såg honom?

– Jag tänkte att det var kört. Sen hinner man inte tänka så mycket, utan det är bara att ringa på hjälp och hoppas att allt går bra, vilket det också gjorde.

– Jag vågar inte tänka på vad som hade hänt om han var ensam. Jag är bara glad att han inte var ensam och att jag upptäckte det.

Vad var det som gjorde att du kände att något var fel?

– Man brukar höra djupa andetag för det är en ganska intensiv andning som hörs. Jag hörde inte det och sedan var hans ben uppe i luften när han låg på rygg.

Under veckan vårdades sedan Gefvert på sjukhus och genomgick en mängd olika tester innan han under fredagen fick åka hem igen. Men han fick också en hjärtmätare inopererad som under en månads tid ska mäta hans hjärtslag för att utesluta hjärtsvikt.

– Allt är bra nu och han är hemma igen. Jag mår också bra för jag vet att han mår bra. Det var en läskig upplevelse som man inte tror ska hända en själv.

Grabus spelade i Kif Örebro mellan 2013 och 2018. Inför årets säsong skrev hon på för AIK i elitettan.

– Jag är nöjd över att jag valde AIK. Jag har haft en jättebra tid och hoppas det snart drar igång så man får spela matcher. Jag är asglad att jag hamnade här.