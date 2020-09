Förre Karlslundspelaren pekar ut stjärnan för rasistisk attack: ”Säger 'jävla zigenare'”

Efter att Umeå mötte Halmstad uppstod en stor kontrovers.

Det var i D Plays intervju som Deniz Yaldir vittnade om verbala rasistiska påhopp från en motspelare, vid en ordväxling på planen.

– Vid något läge när jag kommer sent på deras spelare så kommer en spelare och säger ”jävla zigenare”. Sedan säger han ”du hörde rätt”. Det tycker jag är under all kritik, det var väldigt upprörande. Det är helt oacceptabelt, sa han till D Play.

Yaldir var i sekvensen framme hos spelaren han hade tacklat sent, och skakade hand, samtidigt som han diskuterade med domaren, när det tydligt hördes i tv-sändningen att just de nämnda orden yttrades. Efter det hade Yaldir en ordväxling med Halmstads Dusan Djuric, som han också pekade ut i D Play.

Vem som yttrade orden gick inte att se genom tv-bilderna och under matchen vidtogs inga åtgärder.

Nu är frågan är vad som händer i efterspelet.

Sportbladet skriver att Dusan Djuric nu anmälts vidare av domaren i efterhand.

– Hade jag hört detta skulle spelaren i fråga blivit utvisad. Det är inget snack om saken, säger domaren Andreas Dufva–Johansson till Sportbladet.

Dusan Djuric, tidigare A-landslagsman, har kommenterat händelsen för sin lokaltidning, Hallandsposten.

– Jag har inget minne av att jag har sagt någonting. Det var en het ordväxling, men jag har inte sagt något sånt, säger han till dem.