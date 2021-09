Förre Kif-klubbchefen blir ny vd för Örebrotravet: ”Känt och aktat namn i branschen”

Björn Andersson blev under 2018 klubbchef i Kif Örebro när klubben precis åkt ur allsvenskan. Sedan dess har han vänt på negativa kapital, och fick förra året ett positivt sådan för första gången på fem år.

I våras valde han att kliva av rollen som klubbchef, men har istället haft andra uppdrag i klubben.

Nu står det klart att han går in i rollen som vd och sportchef på Örebrotravet, när Robin Thörn väljer att kliva av uppdraget.

– Det är tråkigt att Robin slutar, men livet kommer emellan ibland och då måste jobbet få stå tillbaka. Björn Andersson är ett känt och aktat namn i branschen och har en mycket kort väg in i vår organisation, därför är vi mycket nöjda med att ha kommit överens med Björn, säger styrelsens ordförande Fredrik Askhem.

Björn Andersson är definitivt varken något okänt namn i sammanhanget eller nykomling i travbranschen. Mellan 2006 och 2014 var han chef för travbanorna i Örebro och Lindesberg, och från 2013 till 2014 även för den i Mantorp.

Andersson kommer gå in som ny vd formellt från den 1 november.

– Vi har kommit överens om att Robin stannar kvar så länge det behövs för att sätta in Björn i arbetet; de kommer således att gå omlott en period. Vi är mycket nöjda med det jobbet som Robin har gjort under den tid han varit hos oss och vi önskar honom all lycka till framöver. Samtidigt är vi väldigt glada över att Björn tackade ja när han fick frågan. Från styrelsen är vi övertygade om att detta blev en bra lösning, avslutar ordförande Fredrik Askhem.