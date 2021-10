Förre Örebrotalangen gjorde comeback – när Lindlöven förlorade i premiären: ”100 procent krig”

Det var bra stämning i Lindehov när Lindlöven tog emot Mariestad för seriepremiär. Äntligen var även publiken tillbaka och det märktes inte bara på Lindlövensupportrarna, även Mariestad hade en stor skara med sig.

Extra kul med seriepremiär var det för backen William Lindgren. Karlskogafödde Lindgren var länge en stor talang i Örebro Hockey innan han hamnade i Lindlöven. Väl där hann han bara spela en match innan olyckan inträffade.

– Det var två år sedan och jag kände på en gång att det inte gick att spela. Det togs beslut om operation och den blev uppskjuten på grund av corona. Jag fick vänta på den väldigt länge och när jag väl fick göra den så var det bara 100 procent fokus på resan tillbaka.

Två år har det gått och i matchen mot Mariestad var han äntligen tillbaka.

– För mig kändes det bra. Jag körde mycket på grunder. Jag har försökt träna hårt varje dag och kommer in i spelet mer och mer. Det är jätteroligt att spela, tråkigt att bara träna. Men det måste man så klart göra för att komma tillbaka.

Matchen inleddes jämnt. Båda lagen hade chanser och det märktes att det var premiär. Känslorna lämnade spelarna ute på isen och vid nästan varje avblåsning var det lite gruffande.

Sånt som hör en premiär till.

Första målet kom även i den första perioden och det var bortalaget som gjorde det. Efter 14.13 i den första perioden lyckades Joonas Alanne hitta nätet och gav den ditresta Mariestadsklacken chans att jubla och trumma än hårdare.

Kvitteringen skulle dock komma. Bara några minuter efter ledningsmålet fick Lindlöven lite press på Mariestad och Anton Karlsson lyckades hitta nätet. Kvitterat och det stod sig in i periodpausen.

– Första perioden gör vi jäkligt bra. Det är en jämn match och vi spelar bra, säger Lindgren.

Den andra perioden kom dock att bli förödande för hemmalaget Lindlöven. Först tog Mariestad ledningen genom Albin Kedbrant och sedan bröt helvetet lös. Efter 11.04 spelat i den andra perioden blev det rejält med bråk. Det resulterade i totalt sju utvisningar och ett matchstraff. Totalt blev det sju minuter boxplay för Lindlöven.

– Det blev väldigt tufft. De tar över matchen där.

Vad uppfattade du av situationen?

– Inte jättemycket. Vår spelare säger något dumt och det är helt vårt ansvar. Vi måste hålla huvuden kalla där.

Lindlöven gjorde det till en början bra och höll ut i 3.26 innan Mariestad lyckades få hål på dem. Erik Olsson gjorde det.

Sedan fyllde även Simon Ericsson på med 4–1.

– Det var bara 100 procent krig. Göra allt för att inte släppa in mål, det var den mentaliteten vi gick in med. Men de får långa byten på oss och lyckas få in två mål.

I tredje perioden kom Lindlöven sedan ut och var betydligt bättre än i andra. Men med en tremålsledning att spela på kunde Mariestad mest spela på resultat och inte göra några misstag. Matchen slutade med seger 4–1 till Mariestad.

– Vi tar med oss att vi jobbar med grunderna jäkligt bra, det är bara att bygga vidare på det. Sedan får vi träna lite box och komma tillbaka.

Bäst av alla i Lindehov var kanske ändå publiken.

– De var riktigt bra, det var mycket folk i dag.

Nu är du äntligen tillbaka från skadorna, vad ser du framför dig framöver?

– Just nu är det 100 procent Lindlöven. Jobba på och komma tillbaka till mitt spel och fortsätta utvecklas. Jag vill nå upp till en så hög nivå som möjligt.

Lindlöven – Mariestad 1–4 (1–1, 0–3, 0–0)

Första perioden: 0–1 (14.13) Joonas Alanne (Oliver Kandergård, Philip Norberg Aspnäs), 1–1 (17.44) Anton Karlsson (Christoffer Anren, Anton Toolanen).

Andra perioden: 1–2 (9.31) Albin Kedbrant (Simon Svensson), 1–3 (14.30) Erik Olsson (Oliver Kandergård, Joonas Alanne), 1–4 (18.08) Simon Ericsson (Tobias Aronsson).

Tredje perioden: –.

Utvisningar, Lindlöven: 9x2, 1x5, 1x20. Mariestad: 9x2

Matchstraff: Anton Björkman.

Skott: 18–27 (7–4, 3–13, 8–10)

Publik: 413

Domare: Jesper Karlsson.