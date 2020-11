Förre OS-hjälten gör stor travsuccé från stall i Askersund - kör in miljonbelopp: ”Nytt kapitel i livet”

Att det var Final Dream som i fredags hjälpte samboparet över en miljon är speciellt.

Linda Sedström har upplevt mycket med fuxen. Hon vann Dam-SM i Eskilstuna 2018 med just honom.

– Jag är glad och stolt över att vi haft fin spridning på hästarna som sprungit in pengarna.

– Vi är noga med att titta ut vilka som kan tänkas passa i vårt koncept och vi har bytt ut en del hästar under året. Vi har inte haft något supermaterial och det var häftigt att vi redan i slutet av oktober kom över en miljon intjänat, säger Magnus lugnt och sansat då han tänker tillbaka på året.

Choco Garline, Final Dream, Flexible Launcher och Man Of Steel är hästarna som vunnit lopp i år, elva fullträffar säger statistiken just n. Stallet vill synas på lördagarna och där finns en utvecklingspotential, närmast att vinna på V75 2020 har Choco Garline och Flexible Launcher varit, men dessa blev tvåa men så tapper Choco Garline var på Axevalla i februari.

Magnus Jernemyr blir ständigt förknippad med handbollen. Inte konstigt när man tagit OS-silver i London 2012, vunnit Champions League och varit proffs i två decennier. Dock är Jernemyr tydlig med att det är travet som gäller från och med nu, på deras fina gård i Askersund tränas det ofta och länge i sanden alltid tillsammans med Linda. Samarbetet har fungerat över förväntan, men ibland kommer vinnarskallen fram hos den förre mittsexan.

– Jag blev ett känt namn via handbollen och hade lätt kunna spinna vidare på det. Men nu vill jag sätta min prägel på detta med travsport. Jag har tackat nej till att bli handbollstränare och expert i tv. Nu vill jag släppa handbollen och gå all in i detta nya kapitel i livet. Ibland brinner min vinnarskalle det när Linda kör passivt, men när jag sett om loppet går det snabbt över man lugnar sig snabbare ju äldre man blir, skrattar Magnus.

Redan nu börjar succétränaren se fram emot 2021, det är främst de yngre talangerna i stallet den forne försvarsresen är spänd på att få se på banorna.

– Det finns mycket att se fram emot nästa år, speciellt våra tvååringar som snart blir tre som vi valt ut och byggt upp från grunden. Vi har själva valt ut dessa individer och lagt grundträningen hos dem.

Att prata träningslära med Jernemyr är mycket intressant, han berättar själv att grabbarna i handbollslandslaget knappt tränade mellan matcherna i OS i London 2012.

Trots det var de fräscha vid matcherna, många långa turer på testcykeln var svaret på hur de snabbt återställde kropparna. Detta fick Magnus att tänka till och det har han tagit med sig i sin nya verksamhet.

– Jag vill att hästen arbetar själv och vi följer vårt koncept till 110%, sanden är grunden i vår verksamhet. Genom träning i den bygger vi upp tålighet, styrka och kondition. Sällan att vi kör fort, men det blir långa pass ofta upp till en timma så det går åt tid. Jag byggde själv upp min kropp under försäsongen genom tung träning och långa pass. Vi använder alltid pulsklocka när vi är ute och vill undvika att få mjölksyra i jobben för det tar lång tid att få ur den ur kroppen, det vet jag från min egen karriär, avslutar Magnus.

Lika målmedveten som han var i sitt försvarsspel är han numera som tränare. Kul att det satsas från firma Jernemyr/Sedström, feelingen är att vi bara sett toppen på ett isberg från dem. För här lägger man ner sig och inga fingrar emellan det är en sak som är säker!

Mårten Eriksson