Förre ÖSK-provspelaren avskriven – nästa inplockad på rekommendation av Ahmed Yasin: "Har gått i god för honom"

Ett nytt ansikte dök upp på Behrn arena under onsdagens träning. Den 28-årige centrala mittfältaren från Irak, Yaser Kasim, kommer att provträna med ÖSK i några dagar framöver.

– Vi tittar på möjligheter under sommaren att förstärka truppen, som i varje fönster. Nu fanns möjligheten att ta in en spelare med väldigt bra meriter, via kontaktnät med agenter och även Ahmed Yasin som jag har en bra relation med sedan tidigare, säger managern Axel Kjäll till NA.

Yaser Kasim är för stunden klubblös. I början av januari lämnade han engelska League Two-klubben Northampton Town. Han har även meriter från Iraks landslag, där han spelat ihop med just Ahmed Yasin.

– Ahmed har gått i god för att det är en bra fotbollsspelare och en bra person, i och med att de spelat ihop. Även om han är i Häcken nu så bryr han sig mycket om ÖSK, och jag har stort förtroende för honom, säger Kjäll.

– Jag har sett matcher på video, där Kasim har egenskaper som gör att jag tror att han skulle passa in bra hos oss. Samtidigt så är det en viss osäkerhet med tanke på hur lite speltid han haft den senaste tiden. Så då ville jag att han skulle komma hit och träna med oss en vecka. Han är en bollskicklig central mittfältare, med ledaregenskaper.

Kopplingarna mellan ÖSK och Kasim är fler än bekantskapen med Yasin. Som ungdomsspelare tillhörde mittfältaren Tottenhamns U18, precis som en viss Oscar Jansson.

– Det är också ett plus, att dom kom bra överens när de var i Tottenhamns akademi, säger Kjäll.

– Karaktär är viktigt, men också svårt eftersom mycket handlar om referenser. Men även om det var ett tag sedan de spelade ihop så är det positivt om Oscar bedömer att det här är en kille han kom bra överens med.

Likt sin landsman Ahmed Yasin, så är Yaser Kasim en stor och omtalad stjärna i Irak – med 101 000 följare på instagram. Trycket och intresset för Kasim märkte Axel Kjäll av direkt.

– När det började ryktas om att han skulle hit så fick jag en hel del whatsapp-meddelanden från journalister runtom i arabländerna. Han har tydligen blivit en stor profil där, med mycket följare och sådär. Men det är väl inte därför han är här, om vi säger så, säger Kjäll med ett skratt.

För en vecka sedan hade ÖSK en annan provspelare på plats, 19-årige Fuseine Rashid. Denne tränade med ÖSK i två dagar, och klubben har bestämt sig för att inte att gå vidare med den unge mittbacken.