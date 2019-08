Försäkringskassan använder för grova verktyg

Överallt där det finns pengar att hämta, finns det bedragare som är beredda att ta hand om dessa pengar. Försäkringskassan är en myndighet som fördelar väldigt mycket pengar och därför utsatt för bedragarnas skamlösa angrepp. Men har Försäkringskassan verktyg och kunskap att hindra bedragarna?

Jag är beredd att svara nej på den frågan.

Under cirka två års tid har jag följt ett försäkringsärende och jag förfäras över kassans arroganta och förnedrande behandling. En försäkringsbedragare kan liknas vid en infekterande metallflisa som trängt in i hudens celler. Där dränerar den omgivande hud på all näring. Den måste alltså bort. Med fingerfärdighet och ett lämpligt verktyg, till exempel en pincett, kan flisan avlägsnas utan att skada omgivningen. Men Försäkringskassan använder inte pincett eller annat precisionsverktyg. Man tar till en hovtång!

Sjukvårdens dokumentation i detta fall är glasklar, men har inget intresse för kassan. Det blir ändå avslag på ansökan om sjukersättning.

Hovtången är ursprungligen avsedd för hovslagare när de drar ut sömmarna ur hästarnas stålskodda tår. Om Försäkringskassan har tur med sin hovtång, kan den avlägsna flisan från huden. Men tången är ett i sammanhanget klumpigt redskap som tar med sig delar av den omkringliggande huden. Så drar man bort hjälpen från behövande i sina försök att komma åt bedragare.

Jag har alltså, som jag tidigare nämnt, följt ett enda försäkringsfall. Därför kan det synas förmätet att angripa Försäkringskassan som jag gör. Men kassans byråkratiska kommunicering visar tydligt hur oberörd den är av verkligheten. Sjukvårdens dokumentation i detta fall är glasklar, men har inget intresse för kassan. Det blir ändå avslag på ansökan om sjukersättning.

Är den byråkratiska styrningen så enkel att dagens beviljandekvot var uppfylld den dag ansökan behandlades? Mycket talar för att det var så.

Vidare finns numera en facebook-grupp ”Av Försäkringskassan utsatta” som visar att min erfarenhet inte är unik.

Men det finns hopp. Svensk politisk historia visar att regering och riksdag kan ta ett alexanderhugg när så krävs.

Bakgrunden till mitt fall är en person, med flera funktionsnedsättningar, som blev utan arbete när hans arbetsuppgifter automatiserades. Därefter har personen stått till ”arbetsmarknadens förfogande” i 13 år med olika aktiviteter. Då gav Arbetsförmedlingen upp.

Ansökan om sjukersättning (förtidspension) avslogs alltså efter en maratonliknande kommunicering. Kassan avslutar sitt avslagsmeddelande med ”vi erbjuder oss att ordna ett samtal med arbetsförmedlingen.” Detta riktat till en person som i 13 år haft kontakt med Arbetsförmedlingens olika åtgärder. Jag tar mej för pannan!

Men det finns hopp. Svensk politisk historia visar att regering och riksdag kan ta ett alexanderhugg när så krävs. Det fanns ett ämbetsverk, Skolöverstyrelsen SÖ, som levde sitt eget liv relativt oberörd av omvärlden. Regering och riksdag tog ett drastiskt beslut. År 1991 upplöstes SÖ och ersattes av det betydligt mindre Skolverket.

Klas-Olof Jansson

Örebro