Förslaget: Rusta upp Örebro motorstadion för 27 miljoner kronor och bygg Ronnie Peterson memorial: ”Ska uppvakta politikerna”

Örebro motorstadion, som ligger granne med flygplatsen ute i Täby, anlades på 70-talet. Senaste året har en arkitektfirma haft i uppdrag att se hur området skulle kunna uppdateras till modern standard – och bli en plats för fler idrotter. På torsdagskvällen presenterade arkitekten Sebastian Arenram förstudien, med förslag till en sammanlagd kostnad beräknad till av 27,1 miljoner kronor.

Men just kostnaden lades det ingen vikt vid under presentationen enligt Thomas Pettersson, som är ordförande i Örebro motorstadions förening och därmed företräder de fem föreningar som just nu har sin verksamhet på området.

– Vi lämnade ekonomin utanför med tanke på att läget är som det är. Vi tog bort siffrorna, för det är ingen idé att titta på dem. Det realistiska är att försöka ta det här stegvis, och visa saker kan vi göra själva, säger Pettersson.

Förslagen handlar om en total uppfräschning av området, där bland annat gokart- och motocrossbanorna byggs om och en endurobana anläggs i skogen söder om motorstadion. Men den enskilt största investeringen som föreslås - på nästan halva totalbeloppet – är en ny supermotardbana som också kan användas för rallycross, folkrace och crosskart.

Även en asfaltsyta för drifting och en möjlighet att arrangera traktorpulling på motocrossbanans startraka finns med i förstudien. Vad som däremot saknas är en asfaltsraka för dragracing. Arkitektens förslag är i stället att en sådan senare kan anläggas på flygfältet för segelflyg som finns nära motorstadion.

– Det är synd att man inte tittade mer på det redan nu, för det hade varit en drömlösning. Men jag förstod mellan raderna att det kanske handlade om pengar och att man inte ville lägga för mycket tid på förstudien och låta den växa för mycket, säger Bengt Bronner som är ordförande i Örebro motorsportcentrum som företräder fem föreningar som hittills saknat arenor, bland dem dragracingen.

– Jag är trots allt väldigt nöjd, förstudien är jäkligt häftigt gjord och det är väldigt positivt att den blev av. Med mer ytor skulle vi kunna få till en dragstrip och fler parkeringsplatser och då landar förstudien nog på betyg elva av tio möjliga.

Arkitekten föreslår också att nästan alla befintliga byggnader, som genomgående är i mycket dåligt skick, rivs och ersätts med ett containersystem för allt från garage till kiosker, domartorn och läktare.

I förstudien finns även ett klubbhus byggt av staplade containrar – ”en spännande byggnad med trappningar och överhängande delar” – med. Där ska ett motorsportmuseum, ett ”Ronnie Peterson memorial” och en ”hall of fame för yngre talanger”, finnas i entréplan med ”plats för utställning av tävlingsbilar och montrar”. Huset ska även rymma föreningslokaler, restaurang och administration och beräknas kosta knappt sju miljoner kronor att bygga.

Den stora frågan är vad som händer när förstudien nu är klar. Örebro kommun äger området, men har enligt Pettersson och Bronner poängterat att inga stora pengar kommer att satsas i närtid.

– Det är klart man hoppas det blir verklighet, men kommunen säger att de inte har några pengar i dagsläget. Någon sa att det kanske kommer se annorlunda ut 2024 ... Det vi får göra nu är att uppvakta politikerna och berätta vad vi gör och vad vi står för. Nu har vi en förstudie att visa, som kan tala om hur bra det kan bli också. Vi får helt enkelt prata motorsport med dem, säger Pettersson och fortsätter:

– Det finns många saker som behöver göras skyndsamt. Alla grenar har sin springande punkt: Gokarten behöver få en lite längre och bredare bana så att det går att tävla i alla klasser, supermotarden måste få till ljudprover så de kan få fler träningstider ... Alla föreningar har sin akilleshäl, och vi har en prioriteringslista vi försöker beta av.

Några av förslagen i förstudien

Klubbhus med bland annat motorsportmuseum, restaurang och föreningslokaler.

Supermotardbanan byggs om och blir till en banan som också passar rallycross, folkrace och crosskart, med möjlighet till flera olika bansträckningar över som längst 650 meter med varierande grus och asfalt och 475 meter ren asfaltsbana.

Motocrossbanan byggs om till en 750 meter lång bana.

Gokartbanan förlängs från 740 till 1 000 meter och uppgraderas till nationell tävlingsbana.

Ett fem kilometer långt spår för enduro anläggs i skogsterräng, och en del av motocrossbanan anpassas så att den även går att använda för extremenduro.

En camping med 112 husbils- och husvagnsplatser anläggs, liksom tre olika parkeringar med totalt med 750 platser.

Depån för bland annat speedwaybanorna renoveras.

Trafikövningsplatsen byggs ut.

Uppskattade kostnader utslagna per sport:

Motocross (ombyggnad av banan): 2,75 miljoner kronor.

Gokart (ombyggnad av banan): 4,35 miljoner kronor.

Supermotard/rallycross/folkrace/crosskart (ny bana): 13,25 miljoner kronor.

Enduro (ny bana): 3,75 miljoner kronor.

Speedway (uppfräschning depå): 1,65 miljoner kronor.