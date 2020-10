Först säkrad SM-final – sedan släppte Indianerna nyheten: Succéföraren klar för 2021

Timmarna efter torsdagens semifinalkross mot Västervik, när torsdagskväll redan blivit fredagsnatt, gick Indianerna ut på sin Facebooksida och avslöjade att klubben tidigare under dagen skrivit nytt kontrakt med Jonas Jeppesen.

Den 22-årige dansken har varit elitseriens stora sensation den här säsongen, och har varit högvilt på förarmarknaden inför 2021 eftersom ingångssnitten är låsta och han även nästa år kommer gå in på 1,25 trots att han i årets grundserie körde in nästan dubbelt så många poäng – 2,324 i snitt per heat.

Nu blir han den andre föraren att förlänga med Kumlaklubben inför nästa säsong, sedan tidigare är Max Fricke klar.

– Att han kom in som en tänkt backup till våra svenska föarre med snitt för att bli en backup till topparna i coronatider till att bli en av våra absolut mest pålitliga poängplockare säger nog egentligen allt, säger Peter Johansson som både är sportchef i Indianerna och lagledare i klubbens elitserielag.

Han framhåller dessutom Jeppesens egenskaper utanför banan.

– Det är en otroligt ödmjuk och fin kille med en stor portion humor. Han är grym att jobba med, och han är en genuin lagåkare med ett stort klubbhjärta.

Jeppesen var näst poängbäst i torsdagens SM-semifinalretur och tappade, liksom Pontus Aspgren och Kenneth Bjerre, bara en poäng på hela matchen. Jepesen och Indianerna kör SM-final mot Masarna tisdag och onsdag nästa vecka.

Indianerna silly season inför 2021

Förare klara för 2021: Max Fricke (1,687 i ingångssnitt), Jonas Jeppesen (1,250).

Utgående kontrakt: Chris Holder (1,904), Niels-Kristian Iversen (1,812), Kenneth Bjerre (1,650), Pontus Aspgren (1,439), Ludvig Lindgren (0,917), Joel Andersson (0,842), Christoffer Selvin (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Ludvig Selvin (0,5), Gustav Grahn (0,5), Hugo Lundahl (0,5).

Förare som skrevs ut ur truppen i somras: Mikkel Michelsen (2,141), Pawel Miesiac (1,522).

Förare i Indianernas allsvenska trupp, utgående kontrakt: Ben Ernst (2,0 i ingångssnitt i allsvenskan), Emil Pörtner (2,0), (Jonas Davidsson (1,886, gästförare) Jack Dicker (0,5).

Förare i Indianernas division 1-trupp, utgående kontrakt: Daniel Halling (0,979 i ingångssnitt i division 1), Christian Edström (0,5), William Hedengren (0,5).