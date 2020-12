Första coronavaccinet på väg till Örebro – de får första dosen på söndag: ”Viktigt komma igång”

Av de leveranser med vaccin mot covid 19 som kommer till Sverige får Region Örebro län tre procent. Den alla första kommer på söndag 27 december och den räcker till 200 personer.

– Vi tar emot leveransen i regionen och bereder vaccinet. Sedan går det över till kommunen, som prioriterar några särskilda boenden, säger Inger Nordin Olsson.

Hon fortsätter:

– De har valt att de få första doserna ska gå till boenden i Örebro. Det har man beslutat i samverkan mellan kommunerna.

– Det finns en kylkedja som måste vi hålla i det här läget. Därför blev det Örebro, säger Annika Roman, förvaltningschef vård och omsorg.

De första vaccineringarna sker på demensavdelningar.

– Personalen är taggade och ivrig att få sätta igång. De vill göra allt för de gamla. Det är fantastisk att se hur de jobbar för att göra det bästa för våra äldre, säger Annika Roman.

Vem som blir vaccinerad först bygger helt på Folkhälsomyndighetens rekommendation för prioriteringar.

– I grupp ett finns äldre på särskilda boenden, äldre med hemsjukvård, hemtjänst, anhöriga som bor med någon som har hemtjänst, vård och omsorgspersonal samt hälso- och sjukvårdspersonal, säger Inger Nordin Olsson.

När kommer nästa omgång med vaccin?

– Vi har fått besked att det börjar ramla in redan veckan därpå, vecka ett och två. Det är strax under 3 000 doser per vecka, och när de börjar komma måste vi hålla ordning på dos ett och två, säger Inger Nordin Olsson.

När blir det en mer stadiga leveranser av vaccin?

– Jag har inte mer siffor idag, men enligt de aviseringar vi har kommer det ganska mycket i februari, så blir det en balansgång i mars, men den allra största mängden är i april, då ska det komma jättemycket, säger Inger Nordin Olsson.

När öppnar de olika vaccinationscentralerna?

– Om vi ser att vaccinet kommer har vi sagt att det absolut blir vecka tre, den 18 januari. Kan vi öppna på något ställe tidigare så gör vi det veckan innan, säger Inger Nordin Olsson.

De flesta som inte är prioriterade kan räkna med att börja bli vaccinerade i april.

– Ja, absolut, men det beror på leveranser. Vi måste vet exakt datum för leverans för att kunna lägga upp en tidsbeställning.

Regeringen har gått ut med att målet är att vaccinera över 80 procent av dem över 70 år till den sista april, och innan halvårsskifte ska alla över 18 år ha erbjudits en vaccination.

Ska de som har haft covid vaccineras?

– Ja, de ska vaccineras, säger Inger Nordin Olsson.