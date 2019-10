Första spelaren uttagen till landslaget för Örebro Syrianska: "Väldigt glada och stolta"

Den 21-23 oktober hålls ett läger för P15-landslaget på Bosön i Stockholm. Med på samlingen kommer Örebro Syrianskas P15-spelare Alexander Abrahamsson att finnas, skriver klubben på sin hemsida.

Förutom att Abrahamsson gör sin första landslagssamling, blir han också historisk. Alexander Abrahamssson blir den första spelaren i Örebro Syrianska att delta i landslagssammanhang.

"Vi är väldigt glada och stolta över att Örebro Syrianska IF fått sin första landslagsspelare inom föreningen. Vi är också väldigt stolta över övriga spelare i vårt lag för pojkar födda 2004, där flera från laget har varit väldigt nära landslaget. Vi från Örebro Syrianska IF familjen önskar Alexander lycka till i Bosön. Detta visar på hur stark Örebro Syrianska IF Ungdom är", skriver klubben på sin hemsida.