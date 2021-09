Förstår experterna konsekvenserna för kultur och arrangemang?

Äntligen! 29 september hävs restriktionerna som slagit så hårt mot kultur och andra arrangemang. Beskedet är välkommet men det är dags att diskutera hur vi som samhälle kunnat tillåta fullpackade tågvagnar, flygplan eller tunnelbanevagnar samtidigt som vi förbjudit, eller krävt stora avstånd mellan, publik på arrangemang måste. Vi måste diskutera de felslut som finns i det politiska systemet och i våra hjärnor.

Första helgen i september genomfördes Live at Heart, för tolfte året i rad i Örebro. På fyra dagar genomfördes 250 konserter på 13 scener, 90 band fick visa upp sig för branschen och publiken. Vår filmfestival, vår konferensdel och vår lyrikscen var mestadels digital i år.

Hur många konkurser väntar när de statliga stöden fasas ut?

I år kunde Live at Heart inte sälja mer än 500 festivalpass och tack vare statliga stöd klarar festivalen ekonomin. Värre är det för de restauranger vi är beroende av som spelställen, liksom ljudtekniker, artister och andra som under pandemin tömt alla sina eventuella ekonomiska reserver. På ett branschseminarium om framtiden för musikbranschen efter Corona var det tydligt att oron för vad som händer nu är påtaglig: Hur många kommer tillbaka till branschen efter att ha tvingats söka andra jobb på grund av restriktionerna? Hur många konkurser väntar när de statliga stöden fasas ut? I filmen ”Think Happy Be Happy” som premiärvisades på Live at Heart säger branschlegendaren Marie Dimberg uppgivet: ”Det visade sig att kultur och idrott inte smäller särskilt högt”. Det är svårt att argumentera emot hennes påpekande.

Lika mycket som vi i allmänheten måste ha förståelse för att åtgärder och regleringar begränsas av de lagar som gäller, måste de som är satta att leda samhället igenom kriser inse att till synes oviktiga samband ofta kan vara oerhört betydelsefulla för verksamheter utan att beslutsfattarna inser det.

Det är extra viktigt när det är bråttom och kris.

Hur många förstår sambanden om det efter pandemin skulle visa sig att en stor del av de krogar som tidigare ordnat livespelningar med mindre band inte längre har råd med annat än de säkra inkomstmaskinerna: partyband, after-ski-trall och irländsk folkrock? Vad händer då med det breda svenska musikundret ”med band i varenda källare”? Var ska de visa upp sig? Digitala lösningar kommer självklart utvecklas, men hur många väljer att ”offra” någon timme på ett helt okänt band via en streamingtjänst när du kan se ABBA eller Beyonce istället?

Är det något vi borde lära oss av corona-pandemin så är det att förståelsen för de komplexa samband som gäller i samhället inte nödvändigtvis tillgodoses genom enstaka expertunderlag. Det är dags att uppvärdera vikten av att samla underlag från flera exempelvis genom remissrundor, seminarier och möten. Det är extra viktigt när det är bråttom och kris.

Om vi inte förstår grunderna för vårt agerande kan vi inte heller lära oss av bristerna. Termen ”naiv realism” är avgörande och kan sammanfattas av komikern George Carlins fråga: ”Har du tänkt på att alla som kör långsammare än du är idioter, och att alla som kör fortare är galningar?” För du kör ju exakt lagom fort. Naiv realism innebär att vi alla tenderar att tro att vi ser världen som den är, när vi i själva verket ser den som vi uppfattar den. Om man inte inser detta, kommer man ha svårt att förstå varför andra gör som de gör.

Under corona-krisen har dock mångas erfarenheter inte blivit hörda.

Jag känner tillräckligt många i regering, riksdag och i politiken i övrigt för att veta att där finns erfarenhet av såväl barnidrott, konsertbesökande som ramsor från fotbollsläktaren. Men jag vet också hur svårt det är att – som politiker och beslutsfattare – gå emot experternas förslag. Man utgår ofta från att de sett helheten på samma sätt som politikern gjort och dragit slutsatserna utifrån det. Men myndigheternas experter är liksom politikerna säkra på att just de kör lagom fort; även de är offer för naiv realism.

Normalt är lösningen att bjuda in fler, att fler får ge sin bild och att olika perspektiv möts. Det borde vara självklart att en maktspelare i ledningen för den svenska idrottsrörelsen inte kan företräda alla idrotter, lika lite som musikbranschen kan företrädas endast av vd:n för Operan eller att landets alla teatrar kan låta Dramatens vd föra deras talan. Under corona-krisen har dock mångas erfarenheter inte blivit hörda.

Fler perspektiv behövs eftersom vårt sätt att hantera akuta kriser måste bli snabbare samtidigt som vi måste bli bättre på att ta hänsyn till svåröverblickbara konsekvenser av de åtgärder som vidtas. Varken musikbranschen, kultursektorn i övrigt eller andra arrangörer klarar nästa kris om åtgärderna även den gången blir så fyrkantiga och tondöva som under corona-pandemin.

Björn Sundin

ordförande i Live at Heart, tidigare kommunalråd i Örebro