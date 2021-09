Försvararen får lämna Dif – klar för norsk klubb: ”Har en något för stor trupp”

Daniel Janevski kom till Degerfors år 2019 och skrev då på för två år. Under fjolåret gjorde han totalt 19 seriematcher för klubben i superettan och förlängde sedan kontraktet med ett år.

I år har det blivit mer sparsamt med speltid för 28-åringen från Göteborg, som gjort totalt sex matcher i allsvenskan varav fem från start. På tisdagskvällen stod det klart att han nu får lämna klubben, då Degerfors sålt Janevski till norska Eliteserien-laget Mjøndalen.

Degerfors meddelar via sin hemsida att Janevski lämnar klubben för Norge direkt.

– Vi vill tacka Daniel Janevski för hans tid i Degerfors. Mjøndalens intresse kom väldigt sent, men eftersom vi har en något för stor trupp valde vi att tillmötesgå såväl den norska klubben som Janevski själv. Han är en kanonkille som gjort mycket nytta under åren hos oss. Jag önskar honom all lycka i framtiden, säger Degerfors sportchef Patrik Werner i ett pressmeddelande.