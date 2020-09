Försvarsmakten ändrar sig – ger klartecken till 270 meter höga vindkraftverk

Försvarsmakten motsatte sig först planerna på en vindkraftspark i Odensvi i Hallsbergs kommun, där vindkraftsbolaget Stena Renewable planerar att bygga sju stycken 270 meter höga vindkraftverk på platsen.

I ett tidigare yttrande skrev Försvarsmakten att "vindkraftsparken riskerar medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del".

Men nu har man ändrat sig på den punkten.

– Vi har inga synpunkter mer på företagets vindkraftplaner, säger Beata Iverson, samhällsplanerare vid Försvarsmakten i Stockholm.

Vad är det som fått er att ändra uppfattning?

– Det kan jag inte kommentera. Men det är efter att vi fick möjlighet att göra en närmare beredning av frågan som vi kommit fram till att vi inte har något att åberopa.

Det dröjer ännu flera instanser och omkring två till tre år innan det står det klart om Stena Renewable kan bygga sin vindkraftpark i Odensvi. Just nu är förslaget ute på samråd för att få in synpunkter från privatpersoner, föreningar och företa och till årsskiftet planerar företaget att lämna in sin ansökan till Länsstyrelsen.