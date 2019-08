"Försvarsmonstret" om superformen inför revanschmötet med Häcken: "Jag vann nästan alla dueller"

Den som har träffat ÖSK:s försvarare Albin Granlund vet att han inte är en kaxig typ. Lugn och saklig – och har specialkunskap i och med att han kan alla länders huvudstäder.

Men inför hemmamatchen mot BK Häcken på söndag är självförtroendet rejält påfyllt av flera starka defensiva prestationer – både för laget men kanske speciellt av Granlund.

Mot Kalmar jagade han ner djupledslöpande York Rafael.

– ... ja, eller han fick jaga oss, säger Albin Granlund.

Han har rätt. Kalmar försökte slå in bollen bakom ÖSK:s backlinje. Men där fanns utan undantag någon av Albin Granlund, Michael Almebäck eller Martin Lorentzson först på plats.

– Vi vann alla dueller idag och spelade ett jättebra försvarsspel. Vi hade bra press ända uppifrån anfallarna som tvingade Kalmar att slå långbollar och de vann vi nästan hundra procent av, säger Granlund.

Att påstå något annat om sin egen försvarsinsats skulle gränsa till falsk ödmjukhet. I NA:s betyg efter matchen fick Granlund epitetet "försvarsmonster" motiveringen löd som följer:

"Är ett försvarsmonster och skämmer bort oss med att vara totalt felfri i duellspelet. Han förlorar helt enkelt inga dueller – alls. Kan vara bäst i allsvenskan i den grenen. Tog hand om alla Kalmars försök att hitta in bakom ÖSK:s backlinje. Lite darrigare ett par gånger i uppspelen där han tog för lång tid på sig i bollbehandlingen."

Granlund:

– Jag vann nästan alla defensiva dueller så det var jag nöjd med. Offensivt var det lite svårspelat. Där kunde vi spelat bättre. Det var inte vår bästa match offensivt men vi skapar ändå tillräckligt många chanser för att vi ska vinna matchen. Jag är lite besviken.

Bakgrunden till ÖSK:s senaste starka prestationer i försvaret är att backlinjen nu fått spela flera matcher i rad utan att tvingas till byten och ändringar på grund av skador eller sjukdomar som har plågat laget och lagdelen under den första delen av säsongen.

– Det har varit stabilt. Tidigare under säsongen har vi släppt in ganska mycket mål men nu har det blivit bättre. – Vi vann stort mot Falkenberg och Helsingborg och de två senaste skulle vi har vunnit. Vi är på gång och vi har hittat det vi sökte under vårsäsongen. Med bra prestationer kommer bra resultat.

– Två matcher i september där jag tror att jag kommer att vara med i. Jag har spelat en hel del 90-minutersmatcher och börjar känna mig i bra form.

Närmast väntar nu topplaget BK Häcken på Behrn arena på söndag. Häcken som vann överlägset med 3–0 på Hisingen mot ÖSK i juli.

Häcken gjorde under övergångsfönstrets sista dag klart med landslagsmeriterade anfallaren Gustaf Nilsson från danska Vejle BK. Han ersätter Alexander Jeremejeff som lämnar klubben för Dynamo Dresden i Tyskland.