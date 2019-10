Fortfarande brist på sjukvårdsmateriel: ”Ingen tidsplan”

De leveranser som kommit under måndagen och tisdagen motsvarar inte det som sjukvården i Region Örebro län har beställt.

– Läget är fortfarande oförändrat ansträngt, men vi har inte fattat några beslut om att ställa in operationer eller att göra andra inskränkningar i verksamheten, säger Claes Mårten Ingberg, medicinskt ansvarig i den särskilda sjukvårdsledningen, i ett pressmeddelande.

När det ska bli ordning på leveranserna från Apotekstjänst går inte att säga, enligt Region Örebro län.

– Någon tidsplan för en mer stabil försörjning av sjukvårdsmaterial har vi inte fått från leverantören. Leveranser kommer nu också hela tiden från andra leverantörer, och även från andra regioner, säger Inger Nordin Olsson, sjukvårdsledare i den särskilda sjukvårdsledningen.

Så de varor som kommer in, gör det på ett sätt som är svårt att hantera. Varorna kommer dessutom in många gånger per dygn.

– Våra transportörer är en grupp som pressas särskilt, säger Inger Nordin Olsson