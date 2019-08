Fortfarande delade meningar om simhall i Hällefors – men nu drar utredningen igång

Simhallen har blivit en politisk stridsfråga i Hällefors. I kommunstyrelsen blev frågan om utredningen ska öppnas igen livligt debatterad. Eftersom S och V har majoritet kunde de utan problem klubba igenom förslaget.

Att V tidigare varit med och röstat ner simhallsbygget i kommunfullmäktige ser Johan Stolpen (V) inte som något problem.

– Direktiven är nya, syftet tydligare liksom instruktionerna. Nu är det en välfärdssatsning för hela kommunen. Vi vill poängtera att simhallen är en byggsten, tillsammans med många fler, i det Hällefors vi vill ha, säger Stolpen.

Därmed kan utformningen av simhallen förändras mot tidigare plan. Om detta kommer att göra projektet dyrare är omöjligt att spekulera i säger Johan Stolpen. Tidigare beräknad kostnad låg på 70 miljoner kronor.

– Vi kan inte prata kostnader förrän en upphandling är gjord, säger Stolpen och betonar även vikten av att det i utredningen framkommer vilka konsekvenser som ett simhallsbygge kan få.

– Det handlar om prioriteringar där annat måste stå tillbaka. Här ska vi vara tydliga. Viktigt är att se till helheten, som saknades i tidigare utredning, säger Stolpen.

En medborgardialog ska också hållas. Allmänheten ska ges tillfälle att säga sitt anser Stolpen.

Nya utredningen beräknas kosta 300 000 kronor och finanseieras med kommunens strategimedel. På den punkten reserverar sig M.

– Inte rätt tid att göra utredningen eller att använda strategimedlen som borde gå till annat. Finns redan en utredning som kan ligga till grund för ett eventuellt bygge, säger Ulrika Jonsson (M).

Hon vill däremot inte uttala sig huruvida det är rätt tid eller inte att bygga en simhall.

– Nu har vi fattat beslut om strategimedlen. Vi är fortfarande för ett simhallsbygge, men det ekonomiska läget måste vara rätt, säger Jonsson och tillägger att det handlar om att ta ekonomiskt ansvar.

Även C reserverade sig mot ks-beslutet att använda strategimedlen och Lars-Göran Zetterlund (C) går steget längre då han fortfarande säger nej till hela simhallsprojektet.

– Vi ser tydligt att kommunen inte har råd och måste prioritera känrområden som skola och omsorg. Kommunen står dessutom inför stora ekonomiska besparingar. Vi måste göra prioriteringar. Visst kan vi ha råd med en simhall, men något annat får stryka på foten, säger Zetterlund.

Han är orolig.

– Särskilt eftersom simhallen verkar ha blivit en prestigefråga för S. Jag är också förvånad att V byter fot och väljer simhall före omsorg och skola.

Zetterlund talar om att se konsekvenserna och ta politiskt ansvar.

Nu görs ändå utredningen och beräknas vara klar i oktober. Därefter ska medborgardialog hållas och Johan Stolpen tror att beslut att gå vidare mot upphandling kan ske i höst. I början av 2020 är tanken att ett politiskt beslut om simhallsbygge ska kunna fattas. Om det blir ett ja kan en simhall stå klar under 2021.

Bakgrund: Simhall i Hällefors

Under decennier har önskemål om en simhall i Hällefors funnits. Tankegångarna blev allvar under förra mandatperioden och 2016 fattade politikerna beslut att ta de första konkreta stegen mot ett bygge. Långtgående förberedelser togs med bland annat markundersöknigar och planritningar med tänkt placering på Hällevi. I februari 2017 blev det stopp när förslaget röstades ner i kommunfullmäktige med en rösts övervikt. Dåvarande opposition V, C och SD fick överraskande stöd av GL som då var i majoritet med S och M.

I kommunvalet 2018 blev simhallen en valfråga för S.