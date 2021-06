Fortfarande extremt högt vatten i Västra Laxsjön – dammarna låsta

Västra Laxjöns nivå följs via en digital pegel som installerats av länsstyrelsen. Den visar att den övre dämningsgränsen överstegs i fredags. Vattnet har under helgen fortsatt att stiga och var under tisdagen fortfarande lika högt. Vid dammen finns också en vanlig pegel, och där står vattnet tio centimeter över dämningsgränsen.

– Vattnet ligger någon centimeter över dämningsgränsen på de digitala peglarna. Nu håller det på att sjunka, och vi räknar på att vi snart är under igen, säger Björn Gudmundsson, VA-chef på kommunala bolaget Laxå vatten.

Sedan i januari företaget Laxå Vatten satt hänglås på dammluckorna i sjön och därmed tagit över ansvaret för regleringen från företaget Tiveds energi, som reglerat dammen i 20 år.

Får ni överstiga dämningsgränsen?

– Nej, men det håller på att åtgärda sig. Det går inte på en gång, och det regnade extremt mycket förra veckan, säger Björn Gudmundsson.

Har ni alltså brutit mot vattendomen?

– Ja. Flera andra har också haft det problemet.

Ni öppnade inte dammluckorna när vattnet närmade sig dämningsgränsen. Tänk om det kommer mer regn, hinner ni reglera sjön då innan det svämmar över?

– Vår personal bevakar luckorna och kommer justera sjön så det inte blir någon fara för översvämning.

Laxå Vatten äger även dammluckorna vid Östra Laxsjön och Grytsjön, som reglerar Laxån. Vid en rättegång kring att riva ut dammen i Grytsjön i april menade företagets advokat Pia Bosdotter Olsson att rättigheterna att reglera Grytsjön tillhör Laxå Vatten. Det är skälet till att dammarna i Grytsjön, Östra Laxsjön och Västra Laxsjön är försedda med hänglås sedan i januari.

– Vem som har rättigheterna till Laxå Vattens dammar är föremål för förhandling. Domslut kommer nog i slutet av juni, säger Björn Gudmundsson.

Under 20 års tid har företaget Tiveds energi reglerat luckorna, eftersom företaget utvinner elkraft i kraftverk nedströms. Flödet från Västra Laxsjön hänger ihop med deras elproduktion och därför reglerade företaget Västra Laxsjön fram till januari i år.

Hur kom ni fram till att det är ni som har rättigheterna?

– Vi menar att det inte finns avtal på att Tiveds energi har regleringsrätt.

Och det kom ni på först i januari 2021?

– I förhandlingen om Grytsjön testas även vem som har rätt till att reglera Västra Laxsjön, så det är bara att vänta och se vad som händer. När man ändå driver en förhandling kan man likagärna räta ut alla frågetecken på en gång, så är det utrett, säger Björn Gudmundsson.

Hur gör ni nu då om det kommer mera regn? Det kan ju bli översvämning.

– Vi kommer justera så vi håller oss inom nivåerna.