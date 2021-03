Fortsatt ansträngt coronaläge – Lindesberg och Lekeberg störst andel fall

Det visar statistiken och lägesbilden från Region Örebro län som uppdateras varje morgon. I Bergslagen är det Lindesbergs kommun som har störst andel fall, och har så varit den senaste tiden.

Under fredagen rapporterade Region Örebro län 15 nya bekräftade fall av covid-19 för Lindesbergs kommun. Regionens lägesbild räknas i antal fall per 1000 invånare de senaste sju dagarna. Där ligger Lindesberg näst högst i länet med en incidens på 3,36 konstaterade fall av covid-19 per 1000 invånare.

Störst andel nya fall senaste veckan i länet har Lekebergs kommun med en incidens på 3,77 per 1000 invånare. Den kommun som är lindrigast drabbad med lägst andel fall i länet är Hällefors. Där är incidensen 0,47 per 1000 invånare.