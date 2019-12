Fortsatt sökpådrag efter försvunna kvinnan: ”Vi har statlig räddningstjänst på det här nu”

Under fredagskvällen satte polisen in hundar i sökandet efter kvinnan och flera patruller har jobbat under natten. Kvinnan hördes senast av via telefon vid 13-tiden på fredagen.

– Hon är fortfarande borta, säger polisens presstalesperson Lars Hedelin strax före klockan åtta på lördagsmorgonen.

– Vi har statlig räddningstjänst på det här nu, säger Hedelin.

Beslutet om att sätta in statlig räddningstjänst togs sent under fredagskvällen, något som innebär att polisen har fler resurser i sökandet.

Har du sett kvinnan, som vid försvinnandet tros ha burit en knälång mörkblå kappa och en grå halsduk, ring polisen på 114 14.