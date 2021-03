Förvåning bland partikamrater – och politiska motståndare – efter Handbergs avhopp: ”Väldigt sorgligt”

Efter fem år som kommunstyrelsens ordförande meddelade Kenneth Handberg (S) under tisdagen att han inte kommer kandidera till uppdraget nästa mandatperiod.

– Nu är det dags för mig med ett nytt kapitel i livet, säger Kenneth Handberg i ett pressmeddelande.

NA har varit i kontakt med både partikamrater och politiska motståndare för att höra hur de reagerade på beskedet.

Jessica Ekerbring, vice ordförande Socialdemokraterna i Örebro

– Det är väldigt sorgligt. Det är klart att man vet att en KFO inte sitter för alltid, men jag hade hoppats att han skulle sitta lite längre. Jag har jobbat nära honom under många år och ser honom som en god vän, likväl som en god partikamrat. Så det är ett jättejobbigt besked, men jag har full förståelse för att han gör det valet, säger Jessica Ekerbring.

Var det väntat?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag hade nog trott att han skulle köra en mandatperiod till. Han säger att han har funderat på det här sedan i julas och att han känt att han vill ha en annan typ av jobb där han kan vara mer närvarande hemma.

Vem skulle du vilja se som ersättare?

– Det är alldeles för tidigt. Vi har inte riktigt vetat det här tidigare, utan det var först i går som vi fick veta.

Ullis Sandberg, kommunalråd för Socialdemokraterna i Örebro

– Det är den politiker som jag vet har den allra tydligaste politiska kompassen. Det finns massor att säga om vad han har gjort för Örebros utveckling. Men det är klart att just är det mest känslan av att vi kommer bli av med en kollega och vän, någon som väldigt ofta tar med sig skrattet in i rummet. Det är väl det man tänker mest på just nu, vi som är närmast, säger Ullis Sandberg.

Jan Zetterqvist, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro

– Det är naturligtvis tråkigt, samtidigt som Kenneth inte är den som hafsar iväg och gör saker här och där. Han har övervägt det här under en lång tid och vi har pratat med varandra om det här. Han har gjort ovärderliga insatser för både politiken i Örebro och socialdemokratin. Men samtidigt när någon ringer mig och säger att ”nu behöver jag göra annat” så har jag full respekt för det, säger Jan Zetterqvist.

Var det väntat?

– Jag har bara vetat om det någon dag. Så nej, det kan jag väl inte säga. Men samtidigt kan jag räkna till tio, det är nu eller om fyra år. Men jag hade hoppats att det var om fyra år det där samtalet skulle komma och det var det jag sa till Kenneth också.

Vem skulle du vilja se som ersättare?

– Det vill jag inte uttala mig om. Vi är ett stort parti och har många politiker med goda kvalitéer. Det måste få ta sin tid, vi är ett demokratiskt parti och vi måste ge alla tid att tycka och tänka.

Agneta Blom, tidigare ledamot Socialdemokraterna i Örebro

– Jag vet att Kenneth redan tidigare, när jag var kvar, sa att han var tveksam till att sitta en hel mandatperiod, så jag blir inte helt överraskad. Att vara kommunstyrelsens ordförande är inte ett vanligt heltidsjobb. Så jag har väldig respekt över att han väljer att gå. Sen uppstår det alltid en osäkerhet när någon väljer att sluta, men ett sånt uppdrag har man alltid till låns, säger Agneta Blom.

Var det väntat?

– Eftersom jag vet att han alltid haft inställningen att inte sitta kvar där för alltid, så är det nu beskedet ska komma om man ska ge en ny person en chans att skola in sig och komma in i uppdraget. Vi är inne i nomineringstider, så det är en väldigt ansvarsfull tidpunkt att meddela. Så det kan bli en bra övergång och förutsättningar för en bra nomineringsprocess.

Vem skulle du vilja se som ersättare?

– Det finns väldigt många bra personer, men jag får inte spontant upp någon där jag känner att ”den personen kommer jag tala varmt för”. Men det finns ett flertal personer jag ser som skulle kunna vara aktuella och klara uppdraget.

Katarina Folkeson, kommunalråd för Miljöpartiet Örebro

– Det är ett tråkigt besked, han är en skicklig politiker och jag har verkligen uppskattat Kenneth Handberg under min hittills korta tid som politiker i Örebro. När jag klev in som nytt kommunalråd förra året fick jag ett varmt välkomnande av Kenneth och vi har haft bra kontakt från start, säger hon i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Samtidigt förstår jag att han också vill göra annat i livet. Att vara politiker är tufft, särskilt när man har ett så tungt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande.

Karolina Wallström, kommunalråd för Liberalerna Örebro

– Jag är inte så förvånad vilket jag var när Kenneth Handberg tog vid efter Lena Baastad. Erfarenheterna och tiden man behöver för att axla ansvaret är ett mycket tungt uppdrag och framtidens utmaningar kräver mycket. Varje människa med insikt och ansvar måste ständigt utvärdera sitt totala liv och ingen människa eller dess situation är den andra lik. Allt har sin tid i livet, säger hon i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Jag gillar att Kenneth Handberg tar ansvar för sitt och därmed också hela Örebro kommuns framtid.

TV: Se Kenneth Handberg (S) berätta om sitt beslut: