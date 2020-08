Forward enkelt vidare i distriktscupen – nu väntar klassiskt möte om ÖSK besegrar Östansjö

Latorp inledde kvällen med att sätta båda sina bonusstraffar genom Martin Fransson och Adam Johansson.

Men Forward, som kom med ett starkt lag (dock inte Josef Ibrahim, som ryktats vara på väg bort under transferfönstret), gjorde ändå processen kort med division 4-laget på Björkvallen. Linus Jansson och Anderson såg till att det var kvitterat före paus, och i andra halvlek gick gästerna ifrån till 6–2. Anderson noterades för ett hattrick via två straffar, Jansson gjorde ytterligare ett mål och Jesper Åman hängde ett.

Därmed är laget klart för semifinal i distriktscupen, ett klassiskt möte med ÖSK om nu bara det allsvenska laget klarar av att avfärda division 6-laget Östansjö nästa onsdag, en kvartsfinal som NA sänder.

Forwards seriekonkurrent Rynninge fick det något tuffare mot division 6-laget Frövi, och släppte utöver bonusstraffarna in ytterligare ett par mål. Lyckades till slut sätta sju själva och gick vidare till semifinal via 7–5. Där väntar överraskningslaget Stene IF, division 6-laget från Kumla som på sin väg fram i cupen slagit ut division 3-laget Adolfsberg och division 4-lagen Sturehov och FK Örebro.