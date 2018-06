Axel Kjäll om knivskarpa anfallskonkurrensen: ”Hör till att spelarna blir besvikna”

Örebro SK har överträffat mångas förväntningar under våren och placerar sig på en fin femte plats i allsvenskan. Med vinst i träningsmatchen mot Sirius (3-0) är det ett lag som går in med en skön känsla till matchen mot Gif Sundsvall. Och förberedelserna dagarna innan har präglats av övergripande taktiska genomgångar och träningar.

– Vi har repeterat både anfallsspel och försvarsspel under träningarna. Sen hade vi en genomgång där vi gick igenom vårt anfallsspel och defensiva omställningar.

Finns det några speciella delar i försvar respektive anfallsspelet ni vill förbättra till matchen imorgon?

– Vi vill förbättra alla delar som vi tittade på, men nu handlade det om att våra forwards, innermittfältare och mittbackar låg lite långt ifrån varandra, så vi kollade på hur vi ska göra för att få ihop laget bättre. Sen vill vi hitta en bra balans i anfallsspelet och hitta in mellan motståndarnas lagdelar.

En lagdel man under under våren lyckats hitta in bakom är motståndarnas försvar, där framförallt Kennedy Igboananike visat fin form. Även Victor Sköld som kommit tillbaka från skada och den unge talangen Isaac Boye som gjort det bra finns med i bilden. En konkurrenssituation som kan vara svår att hantera. Dock är Axel Kjäll tydlig med vad han förväntar sig av spelarna.

– Det är elva som kan starta och just nu har vi en trupp på 20 spelare. Det betyder att det är ett gäng spelare utanför startelvan, men för mig handlar det om två saker. Att någonstans förstå att spelarna blir besvikna när de inte får spela, sen gäller det att de visar det på ett bra sätt och det tycker jag inte vi haft några problem med. För mig som tränare gäller det att vara duktig och förklara varför vissa startar, och varför vissa inte gör det.

Trots att Isaac Boye är ett exempel på en spelare som tagit steg i utvecklingen, vill Axel Kjäll lyfta flera i truppen där han tycker utvecklingskurvan pekar åt rätt håll.

– Tittar man på våren är det många spelare som har tagit steg, och Isaac är en av dem som haft en fin utvecklingskurva.

Inför matchen är det lite annorlunda förutsättningar. Inget av lagen spelar på sin ordinarie hemmaplan då lagen träffas på halva vägen, i Gävle för att spela på Gavlevallen.

– Det är en bra lösning då det annars blir så långa avstånd att köra, avslutar ÖSK-tränaren.

Matchen spelas på tisdagen med start 14.00.

