Axel Kjäll öppnar för Tranberg-debut redan till helgen: ”Det är självklart önskvärt”

Den 21-årige danske mittbacken Viktor Tranberg är numera en ÖSK-spelare. Parterna kom till slut överens om ett lån, med en option på att köpa loss honom från Nordsjälland efter säsongen. Och sportchefen Magnus Sköldmark är nöjd med att landa övergången.

– Det känns jättebra. Vi har ju sedan vi sålde Brendan (Hines-Ike) tittat på lite olika alternativ, och Viktor kände vi skulle passa jättebra in i våran modell sett till hur vi spelar. Sen är han från ett lag som presterat bra i dansk fotboll, där han gjort en del matcher i superligan, så det är jättekul.

Från att intresset konkretiserades, till att affären gick i lås, tog det bara några veckor. Dock har ÖSK haft koll på dansken under en längre tid, vilket har förenklat processen en aning.

– Dels har vi ett vaket tränarteam, där vi har en tränare som varit och besökt honom nere i Nordsjälland, vilket underlättar relationen i det här fallet. Så vi har den senaste tiden intensifierat analysen utav honom och kommit fram till att det är en bra spelare som passar in i vår modell.

Var det aktuellt med att göra övergången permanent direkt?

– Inte i utgångsläget. Det sker ju alltid i samarbete med klubben, så här enades vi om ett lån med en option.

Även huvudtränaren Axel Kjäll är exalterad över hans nya adept, som han anser är en komplett spelare.

– Det är en mittback som är van att spela i en trebackslinje, med en bra passningsfot och bra storlek. Sen har han en god speluppfattning och läser spelet, säger Kjäll och fortsätter.

– Har inte fått mycket speltid under senaste tiden i Nordsjälland, men var i princip ordinarie under förra hösten. Vi tror det finns mycket utvecklingspotential i honom, samtidigt som han kan gå in och konkurrera från dag ett.

Just att 21-åringen är van vid spelsystemet eftersom han spelat i ett liknande under tiden i Nordsjälland, var en stor del till att affären blev av.

– Klart det är en del som gör det ännu mer tilltalande när vi såg att möjligheten fanns. Han kan norden, underlaget, och har hyfsad koll på systemet också, så det är klart att det var en hel del positiva delar. Men framförallt handlar det om hans egenskaper på planen.

Tranberg ansluter till laget på torsdag och hinner bara göra ett par träningar innan lördagens match mot Brommapojkarna. Då Michael Almebäck är avstängd efter att ha fått sin tredje varning mot Häcken, finns det en öppning att nyförvärvet gör sin debut redan till helgen.

– Det är självklart önskvärt att han ska vara spelklar till helgen. Vi får se hur allting löser sig med pappersarbetet för att få honom spelklar, men om han är tillgänglig får vi se vilken roll han kommer ha i matchen.