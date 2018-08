Besara efter snöpliga förlusten: ”Vi är mer rädda för att förlora än vad vi vill vinna”

Efter en tyngre period, där det inte riktigt har stämt för Nahir Besara, visade han upp lite av det ÖSK-supportrarna bjöds på under våren. Mittfältaren låg bakom några fina anfall, hade en frispark som var nära att gå in, och slog hörnan som letade sig in i mål efter ett tveksamt ingripande av Häcken-målvakten Peter Abrahamsson.

Trots det fick ÖSK lämna planen poänglösa, ännu en gång.

– Vi har inte marginalerna med oss när det gäller både vid målchanser och domslut. Sen tycker jag att vi kan göra det bättre vid målen vi släpper in, och det börjar redan uppifrån.

Även om laget inte fick med sig någon poäng i lördagens match, tycker Besara att laget presterade bättre än i bortamötet förra veckan, där man lyckades få ett kryss.

– Vi är bättre den här matchen men förlorar. Det är svårt att säga varför det blir så, fotboll är konstigt ibland. Jag tycker kanske att vi mer förtjänade poäng den här matchen, men det jämnar ut sig till slut.

Dock såg det ett tag ut som att ÖSK skulle knipa en pinne även på hemmaplan efter att Besara slog hörnan, som till slut hamnade i mål. Och enligt honom själv var det på impuls som han valde att slå den som han gjorde.

– Jag har slagit så mycket hörnor och tänkte att jag skulle slå in den lite tajtare den här gången. Kanske inte så att den skulle gå direkt på mål, men vi hade så många gubbar där inne att jag tänkte att någon skulle kunna skarva in den. Det blev bra, men det ger oss ingenting.

Vad har du att säga om din egna insats?

– Lagen vi möter har läst oss, så de hade någon spelare som kom på mig så fort jag fick bollen. Men jag tyckte ändå det gick bra idag. Jag skapade något läge och hade ett skott, och frisparken. Så det hände i alla fall lite offensivt.

Faktum är att Örebro endast tagit två poäng av 18 möjliga på de sex senaste matcherna. 27-åringen tror att det satt sig mentalt hos spelarna i laget.

– Det har blivit lite så att vi är mer rädda för att förlora än vad vi vill vinna. Vi blir lite ängsliga, säger han och fortsätter.

– Nu gäller det att samla ihop truppen, och tar vi tre poäng studsar man tillbaka och då kommer det rinna på igen. Vi får ta och analysera vår insats idag och komma igen starkare helt enkelt.

Nahir Besara är ständigt ett namn som det surras mycket kring i "silly-season-sammanhang". Under fredagen bekräftade sportchefen Magnus Sköldmark att mittfältaren har ett kontrakt liggandes, men mer än så vill mittfältaren inte berätta.

– Jag har fått erbjudande, sen får jag se vad som händer. Det är mellan oss två och vi diskuterar kring det.

Örebro SK – BK Häcken 1–2 (0–0)

Mål: 0–1 (57) Nasiru Mohammed, 1–1 (74) Självmål, 1–2 (85) Paulinho

Startelva ÖSK: Oscar Jansson - Martin Lorentzson (Rodin Deprem 87), Michael Almebäck, Sebastian Ring - Daniel Björnquist, Filip Rogic, Johan Mårtensson, Albin Granlund (Simon Amin 87) - Nahir Besara, Isaac Boye (Viktor Sköld 67), Michael Omoh

Startelva Häcken: Peter Abrahamsson - Elohor Ekpolo, Emil Wahlström, Johan Hammar, Adam Andersson - Erik Friberg, Daleho Irandust (Mervan Celik 73), Alexander Faltsetas - Nasiru Mohammed (Gustav Berggren 90), Alexander Jeremejeff, Paulinho

Varningar: Michael Almebäck (ÖSK) Martin Lorentzson (ÖSK) Albin Granlund (ÖSK)

Domare: Patrik Eriksson

Publik: 4597