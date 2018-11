Förre ÖSK-spelaren talar ut – efter avslöjanden om Manchester City i Fotboll Leaks

Den senaste veckan har en rad olika tidningar i Europa stått för flera stora avslöjanden i fotbollsvärlden. Det ska bland annat handla om hur franska PSG valt bort unga talanger på grund av deras etnicitet och hur klubben tillsammans med Manchester City fått hjälp att undvika Fifas ekonomiska regelverk – av Fifa-presidenten Gianno Infantino. Avslöjandena har fått namnet "Football Leaks" efter visselblåsarsajten med samma namn och som kommit över runt 70 miljoner dokument.

Nu kommer nästa del i tyska tidningen Der Spiegels artikelserie sprungen ur "Football Leaks" – där förre ÖSK-spelaren Divine Naah spelar en huvudroll.

Han togs upp av Manchester Citys akademi i Ghana, Right to dream, som elvaåring.

– De hittade mig när jag spelade fotboll på gatorna i Accra, berättar Naah i reportaget.

I Der Spiegels långa reportage som går under namnet "Venture Capital: How Clubs Profit By Exploiting Young African Talent" avslöjas detaljer om Manchester Citys arbete med akademien Rights to Dream i Ghana. Der Spiegel berättar att akademien i vissa fall letar talanger hos barn så unga som tio år för att sedan, när de blir äldre, låta dessa ta steget över till Manchester City. Där klassificeras många utifrån sitt ekonomiska värde vid så ung ålder som 16 år, enligt dokument som Football Leaks kommit över. Spelarna beskrivs som "venturkapital", en form av riskkapital.

Flera av de som inte lyckas ta en plats direkt bland några av världens bästa spelare hamnar i en lånekarusell. Som Naah. Han hade redan varit utlånad till norska Strömgodset, holländska NAC Breda och danska Nordsjaelland innan han kom till ÖSK på lån 2017.

– Din röst blir aldrig hörd, säger Naah om Manchester City och fortsätter:

– Du är bara en av många utlånade spelare.

Han berättar också om hur han många gånger känt sig utlämnad och ensam under sina många utlåningar.

– Förändringarna är svåra. När du börjar bekanta dig med ett ställe så måste man lämna, säger han och fortsätter berätta om hur de engelska tränarna sa att han aldrig skulle få spela där:

– Jag hade aldrig något val. Jag var verkligen upprörd, och det var en av de tuffaste stunderna i mitt liv.

Naah återvände till Manchester City i juli 2017, sex månader efter att han anslutit till ÖSK. Den numer 22-årige mittfältaren hade då spelat 13 matcher för ÖSK, varav tre från start.

Naah blev kvar i England innan han återigen blev utlånad till belgiska AFC Tubize i januari 2018. Kontraktet med Manchester City gick sedan ut och han fick då ett nytt kontrakt med den belgiska klubben.

– Jag vill vara fri att bestämma vart jag hamnar. Nu är det mitt liv, säger han.

Sporten har sökt ÖSK:s sportchef Magnus Sköldmark för en kommentar.