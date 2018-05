Hellsing: Fansen bäst på Grimsta – men ÖSK:s vår kan endast beskrivas som succé

(+) LÄS OCKSÅ: Betygen – så skötte sig ÖSK-spelarna mot BP: ”Sprang som om det inte fanns någon morgondag"

0–0 för ÖSK mot Brommapojkarna och efteråt kan jag inget annat tycka att det var logiskt. Nog för att jag tyckte att det osade katt under båda halvlekarna för båda lagen, men när allt kommer omkring var de där hundraprocentiga chanserna på Grimsta IP lätträknade.

Det var en match som präglades av nästanlägen. Där ÖSK dominerade i den första halvleken och gjorde det mesta rätt fram tills att bollen närmade sig straffområdet. Väl där låste det sig.

Daniel Björnquist (har han någonsin varit bättre? Nej.) sprang och sprang och sprang, och skickade in boll efter boll efter boll i straffområdet. Michael Omoh vände ut och in på BP-försvaret, och skickade in boll efter boll efter boll i straffområdet. Men till skillnad från tidigare matcher kändes ÖSK feltajmat i den sista tredjedelen. Kennedy Igboananike hade något avslut och Filip Rogic berövades ett friläge efter starkt hemjobb från hemmaförsvaret men i övrigt fanns där inte mycket. Och i andra halvlek mattades laget av.

I stället var det Brommapojkarna som hade det mesta spelet. Och likt ÖSK spelade bra fram till straffområdet. Väl där saknades kvalitet. Det kändes som en chansrik match men det var inte särskilt chansrikt och det går därför inte att anmärka på 0–0-resultatet.

ÖSK kändes aningen tröttkört efter en lyckad men intensiv vår. Bästa bortainslag i den här matchen var den tillresta klacken. Vissa hade åkt båt, vissa hade åkt buss och någon hade säkert cyklat. Många var de svartvita på bortastå och de höll i gång matchen lång. Den succéfyllda våren har onekligen skapat ett drag kring ÖSK.

Visst, publiksiffrorna på Behrn arena har, med undantag mot Hammarby, varit en besvikelse. Men kärnan som går på matcherna har likt laget lyft sig och skapar fin inramning i match efter match, framför allt på bortaplan. Mot Brommapojkarna kändes det, och lät som att det var någon av Stockholmsklubbarna som var på besök. Och det är en komplimang.

På bortastå fanns även avstängde lagkaptenen Nordin Gerzic som ställde sig på räcket och drog i gång en ramsa. Nordin hade behövts på planen i stället. Och det säger jag inte med någon kritik mot vikarierande startdebutanten Simon Amin – tvärtom. Han stod för en insats som bådade gott och han kommer bara bli bättre. Men Nordin Gerzic är ryggraden i ÖSK. Han är inte den som briljerar på planen längre, det får andra sköta. Nordin är i stället navet. Han är en kreatör, fortfarande av hög allsvensk klass. Hans frånvaro märktes.

0–0 innebar samtidigt att Djurgården gick förbi i tabellen och att ÖSK går in i VM-uppehållet som allsvensk femma. Drar man ett snittbetyg bland förhandstipsen är de åtminstone fem placeringar högre än vad folk hade trott. ÖSK har svarat för en kanonvår. Det är inte nog med att man plockar poäng och vinner fotbollsmatcher. Man gör det också på olika och övertygande sätt. ÖSK:s vår kan endast beskrivas som succé.

Framför allt har jag imponerats över karaktären och moralen det här laget har. Jag blir påmind om när Axel Kjäll senast var huvudtränare, 2012 med Forward. Det var ett lag som kanske inte var det bästa på pappret men där fanns en sammanhållning, en laganda och glädje där alla drog åt samma håll. Som slutade med att Forward bara var ett mål från superettan. Det är förstås svårt att jämföra dessa lag rakt av på det viset, men det går ändå inte låta bli att fundera över hur mycket Axel Kjäll betyder för utvecklingen av dagens ÖSK. Väldigt mycket skulle jag gissa på.