Omoh mot storformen – tackar fansen efter tuffa tiden: ”Har hjälpt mig genom den jobbiga perioden”

Det var i svenska cupens kvartsfinal borta mot AIK som Michael Omoh mycket olyckligt kom sent in i en duell med hemmaspelaren Jesper Nyholm. Omoh träffade Nyholm rakt över benet vilket orsakade ett benbrott på AIK-spelaren.

Omoh fick givetvis rött kort, stängdes också av i de två inledande allsvenska matcherna.

Väl tillbaka fick han till en början agera bänkspelare.

– Det var bara att försöka behålla fokus och vara stark. Det var en tuff period med den mycket olyckliga incidenten, medger Omoh.

Men i hemmamatchen mot just AIK i den fjärde omgången kom vändningen för den 26-årige nigerianen som tidigt fick hoppa in i stället för Victor Sköld som tvingades utgå skadad. Efter det har han varit given i startelvan.

Nu riktar Omoh ett tack till alla som ställt upp under den tuffa tiden.

– Jag har bara försökt behålla fokus. Med hjälp av många människor, fans och meddelanden som jag fått. Det har hjälpt mig. Men först och främst har jag försökt gå till mig själv och vara stark. Jag försöker bara göra varje match så bra jag kan och man måste ta vara på möjligheterna man får för vi är en stark grupp, alla kan spela.

Har du pratat mycket med Axel Kjäll?

– Ja, han hjälper mig mycket och jag pratar med honom en del. Han är bossen och han ville veta hur jag mådde och så. Han visste också att jag skulle till Stockholm och träffa Jesper och tyckte att det var en bra idé. Och allihopa … ja, tack till alla som hjälpt mig igenom den här tuffa perioden.

Du och Alexander Axén hade mycket kontakt när han tränade laget. Är det likadant med Axel?

– Det är skillnad. Det här är inget ont menat mot Axén men det är annorlunda i år. Vi är mer av en grupp nu. Tidigare var det mer individuellt, en och en. Nu är det mer att om någon gör ett misstag så hjälper vi varandra. Vi är stark som grupp. Spelar vi individuellt kommer vi ingenstans. Det är grejen.

Före säsongen berättade Omoh att han var nära en flytt till engelska Barnsley men att det hela rann ut i sanden. Den 1 juli öppnar transferfönstret igen men någon flytt är än så länge inte aktuell för Omoh som har kontrakt även över nästa säsong.

– Det är inget som är uppe om jag ska vara ärlig, i alla fall vad jag vet. Men min agent kanske inte vill berätta för jag har sagt att jag under säsongen vill fokusera på spelet och inte bli distraherad. Jag vet inte om det är något på gång. Ingen har kontaktat mig på det sättet. Jag försöker bara göra det så bra som möjligt här sedan får vi se vad som händer, säger Omoh.

