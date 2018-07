ÖSK föll trots Rogics straffreturskvittering: ”Jag är ganska hungrig på returerna”

Det blev tillslut noll poäng för ÖSK i hemmamötet med MFF. Dock hade man under några minuter en poäng i sin hand då Filip Rogic nickade in returen efter Kennedy Igboananikes straffmiss. Det för andra gången under säsongen.

–Jag försöker tajma och komma med fart för att vara först på bollen, säger mittfältaren efter matchen.