ÖSK orkade inte stå emot Elfsborgs tryck – föll i allsvenska återstarten: ”Tappade lite storlek i huvudspelet”

► (+) Brendan Hines-Ike till sjukhus: ”Hoppas det inte är något allvarligt”

En spelmässigt jämn första halvlek, kanske med ett litet övertag för Elfsborg, innebar halvtidsvila med 0–0. Men bara fem minuten in i den andra lyckades ÖSK med ett fint anfall där Nahir Besara skarvade bollen till Filip Rogic som fann Kennedy Igboananike snett bakåt och skyttekungen kunde pricka nättaket med sitt sjätte mål för säsongen.

Men där var det roliga slut för ÖSK:s del i matchen.

– Matchen var ganska jämn tills vi gjorde 1–0 men sedan var Elfsborg det klart bättre laget. Vi visste innan att det är ett bra lag med tydlig struktur och i den här matchen stack de ut och var duktiga i sitt djupledsspel som vi hade svårt att hantera. När vi var lite högre kom de bakom oss så vi försökte prioritera den ytan och då blev vi för låga sista 20 minuterna, säger Axel Kjäll.

Elfsborg satte omgående in en stor forcering och radade upp chanser, främst via anfallaren Issam Jebali. Men han mötte ett spöke i den här matchen i form av ÖSK-målvakten Oscar Jansson som svarade för den ena superräddningen efter den andra.

Det var helt enkelt Oscar Jansson mot Elfsborg under återstoden av matchen och till slut kunde inte ens han hålla undan.

Detta när inhopparen Viktor Prodell höll sig framme inom loppet av mindre än två minuter när han först nickade in 1–1 på hörna och sedan stötte in 2–1 från nära håll, båda gångerna servad av Simon Lundevall.

– Ett bra byte för dem med straffområdesspelare som kommer in och gör två mål. Stor besvikelse för oss när vi både tappar ledning och poäng så sent i matchen. Jag tycker ändå att spelarna försökte. Vi hade det tufft under perioder i matchen men vi jobbar alltid hårt. Sedan gör Oscar en jättebra match i målet men i dag var Elfsborg det bättre laget.

►(+) ÖSK klappade ihop när inhopparen frälste Elfsborg

ÖSK tvingades halvvägs in första halvlek byta ut backen Brendan Hines-Ike som haltade av med en fotskada. In kom Albin Granlund och tog plats på vänsterkanten medan Sebastian Ring flyttade ner i trebackslinjen på Hines-Ikes plats.

Hur mycket påverkade det er?

– Svårt att säga. Det man kan säga är att Sebbe gav oss lite andra alternativ i anfallsspelet när han kunde spela med sin vänsterfot. Men vi tappade också lite storlek i huvudspelet. En sak som kanske påverkar är att vi fick göra ett tidigt byte vilket gjorde att vi bara hade två kvar. Vi hade kanske behövt byta någon mer spelare på slutet, men det är svårt att säga.

De ggjorde två identiska hörnmål även om det första blev bortdömt. Det kanske var ett tecken på det du säger om storleken?

– Det är möjligt. Det är en yta som Brendan ofta jobbar i, men det kanske hade blivit mål ändå.

► (+) Två insläppta mål inom två minuter sänkte ÖSK mot Elfsborg – så var matchen

ÖSK–Elfsborg 1–2 (0–0)

Mål: 1–0 (50) Kennedy Igboananike. 1–1 och 1–2 (84 och 85) Viktor Prodell.

Varningar, ÖSK: Nordin Gerzic. Elfsborg: Simon Lundevall, Alex Dyer.

Domare: Magnus Lindgren.

Publik: 5084

ÖSK: Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike (24) – Daniel Björnquist, Filip Rogic, Nordin Gerzic, Sebastian Ring (77) – Nahir Besara, Kennedy Igboananike, Michael Omoh (73).

Avbytare: Mathias Karlsson (mv), Victor Sköld, Johan Mårtensson (73), Isaac Boye, Simon Amin (77), Albin Granlund (24), Rodin Deprem.