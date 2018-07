ÖSK stod pall mot Häckens spetsiga offensiv: ”Starkt att få med sig en poäng”

Kennedy Igboananike lyckades frälsa ÖSK via sitt kvitteringsmål och drog upp sitt lag ur den tunga förlustsvit de dragits med under tre matcher i rad.

Och poängen kom inte en dag för sent, tyckte ÖSK:s tränare Axel Kjäll.

– Vi är glada att få med en poäng sett till matchbilden, säger han till Sporten.