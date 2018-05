ÖSK till VM-uppehåll som allsvensk femma: ”En grupp som utvecklats sedan i vintras”

(+) Hellsing: Fansen bäst på Grimsta – men ÖSK:s vår kan endast beskrivas som succé

En framgångsrik vår slutade inte fullt lika framgångsrikt för ÖSK. 0–0 borta mot Brommapojkarna var en besvikelse.

– En jämn match och en prestation som vi fullt ut kanske inte är hundra procent nöjda med. Men jag tycker ändå att vi försöker och första halvlek är okej. Den andra är sådär. Spelarna försöker verkligen men i dag så klickade inte allt så som vi ville, säger Kjäll och tar tillfället i akt att hylla Simon Amin som ersatte avstängde Nordin Gerzic.

– Det som var väldigt kul var att vi fick se en allsvensk debutant från start i Simon Amin som kommer in och gör en bra match. Han kommer in från division 2 och har snabbt anpassat sig och kommer mer och mer in i den allsvenska kostymen. Väldigt kul att se honom.

Men kändes det som att ni saknade Nordin Gerzic i en sådan här match?

– Först och främst gjorde Simon en jätte, jättebra match, det är kul. Han går in och spelar 88 minuter och gör det bra. Sedan är Nordin en väldigt duktig spelare och har funnits i klubben länge och spelar de flesta matcherna. Det är klart att det är en spelare som saknas men i dag tycker jag att Simon Amin gjorde det riktigt bra.

Tvingades ni ändra i ert sätt att spela med två centrala mittfältare avstängda?

– Nej, vi har vår identitet i hur vi vill spela. Sedan har vi hela tiden gjort småjusteringar med vart vi placerar spelarna på planen och har haft lite olika principer i varje match. Spelarna ska få spela så mycket som möjligt efter sina styrkor och tanken var att Simon skulle in och gör det han är bra på vilket jag tycker att han gjorde. Så det är en ny matchplan inför varje match, kan man säga.

(+) Kritisk efter kryss mot BP – nu kan Besara ha gjort sitt i ÖSK: ”Ska inte vara rädda”

Precis som mot Kalmar i omgången innan klev Michael Almebäck av efter en timmes spel med skadekänning.

– Han har haft en känning i vaden under en vecka och signalerade i paus. Sedan såg vi att han började halta mer och mer och han är en sådan som vill köra på så jag tog beslutet åt honom. Med facit i hand tror jag att det var bra.

ÖSK går in i VM-uppehållet som tabellfemma och har varit en av allsvenska stora positiva överraskningar.

– Jag ser tillbaka på en bra vår. Vi har haft en grupp som utvecklats från det att vi satte i gång i vintras. Vi har kommit tillbaka i tuffa lägen och har utvecklat sättet vi vill spela på. Sedan har många spelare utvecklats, både äldre och yngre. Vi har byggt en grund att jobba vidare med, säger Kjäll.

Ni har spelat många matcher på kort tid. Hinner du njuta någonting åt framgången?

– Det är viktigt att reflektera och framför allt att få lite längre tid att göra det. Det är så klart tanken att man ska göra nu och kombinera med att ha lite semester. Som du säger har det varit en intensiv vår men vi har jobbat på bra med att förbereda oss och analyserat, sedan genomfört och fortsatt så. Segrar och många bra prestationer njuter man alltid av, sedan handlar det om att fortsätta jobba.

(+) Från division 2 till allsvensk start för ÖSK:s Amin: ”Det här jag kämpat för hela livet”