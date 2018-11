Stor genomgång: Spelarna som lämnade ÖSK – så gick det för dem

Flera spelare fick endast några månader i ÖSK. Några fick knappt någon speltid. Men samtliga har gått vidare i sina karriärer.

Sporten har sammanställt hur det gått för de tio spelare som spelade i ÖSK 2017 – men som under året fått söka lyckan på annat håll.

Petteri Forsell, mittfältare, Miedz Legnica (Polen)

Kom in på ett bananskal i ÖSK. Han blev inbjuden på provspel av dåvarande tränaren Alexander Axén. Skrev kontrakt säsongen ut med ÖSK 10 augusti, bara för att få se tränaren som tog dit honom lämna tio dagar efter Forsells kontrakt var påskrivet. Fick spela blott 39 minuter i allsvenskan, och lämnade efter säsongen ÖSK för den polska klubb han tillhört innan: Miedz Legnica som den här säsongen huserar i polska högstaligan. Och den här säsongen har Forsell inlett urstarkt. Som anfallare eller offensiv mittfältare har han på de 15 inledande matcherna pangat in sju mål. Och han blev i september därför utsedd till månadens spelare i ligan.

Anton Fagerström, målvakt, Västerås SK

Var alltid tvåa bakom Oscar Jansson och lämnade ÖSK inför säsongen 2018 när kontraktet gick ut för storsatsande Västerås i division 1. Där blev det succé. Fagerström blev solklar förstemålvakt och vaktade målet 29 av de 30 omgångarna i det lag som släppte in allra färst mål i serien, 25 stycken. Västerås säkrade avancemang till superettan i kavaj med två omgångar kvar. Har kontrakt med klubben i ytterligare en säsong.

Carl Ekstrand Hamrén, back, Karlslund

Karlslund har haft en tung säsong i division 1-fotbollen. Hamnade efter en dramatisk sista omgång på negativ kvalplats. Ekstrand Hamrén har varit mer eller mindre varit gjuten i laget med sina 25 matcher av 30 möjliga.

Jonathan Lundberg, anfallare, Rynninge

Fick bara 78 minuters sammanlagd speltid i allsvenskan under de tre åren i ÖSK:s A-trupp. Fått spela betydligt mer i division 1 och Rynninge, som lyckades hålla sig kvar i serien. Startat 29 av 30 matcher och gjort fyra mål.

Maic Sema, Mittfältare, NorthEast Utd (Indien)/GIF Sundsvall

Tog en krokig väg tillbaka till allsvenskan, genom att efter säsongen 2018 skriva på för indiska NortEast United. Fick speltid i sju matcher, varav alla slutade med förlust. Vände sedan hem till allsvenskan precis i inledningen av serien. Inledde starkt med två mål och två assist på de fem inledande matcherna, men bröt sedan armen. Väl tillbaka fortsatte Sema producera poäng. Totalt sju mål och fem assist på 24 matcher den här säsongen, efter en något knackig avslutning i hyllade Sundsvall.

Yannis Mbombo, anfallare, Mouscron (Belgien)

Det blev endast fyra matcher i ÖSK-dressen, varav en från start, för belgaren. Det blev inte ens ett halvår i klubben. Parterna bröt avtalet och Mbombo vände hem till Belgien och högstaligalaget Mouscron. Blev sparsmakat med speltid i sluttampen i Jupiler Pr League både under säsongen 17/18 och nu i inledningen på säsongen 18/19. Fick förvisso mer förtroende och startade i inledningen i premiären mot Oostende, men har därefter mestadels fått hoppa in. inga poäng registrerade, enligt sajten Transfermarkt.

Logi Valgardsson, back, Hafnarfjördur (Island)

Varit gjuten på vänsterbackspositionen under hela säsongen 2018 efter att ha vänt hem till Island. Missade tre omgångar i inledningen av isländska högstaligan "Pesideild", men spelade sedan 17 raka 90-minuters matcher. Var med och kom femma med sitt Hafnarfjördur, som missade Europaplatsen med minsta möjliga marginal. Hade fyra plusmål att ta igen på ligafyran KR Reykjavik.

Ferhad Ayaz, Mittfältare, Dalkurd

Den så i ÖSK skadedrabbade yttern har varit in och ut ur Dalkurds elva under hela säsongen. Och så har väl även Dalkurds säsong varit: Fram och tillbaka. Det har varit strider om hur mycket inflytande Kawa Junad, miljardär som pumpat in pengar i klubben, ska ha. Han valde, liksom vd:n Mikael Ahlerup att lämna klubben. Och efter bara en seger på de tio inledande matcherna valde Azrudin Valentic att lämna tränaruppdraget och ersattes av Johan Sandahl. En mycket stökig säsong för klubben som valde att lämna Borlänge för Uppsala, men som spelade sina matcher i Gävle, slutade med att klubben åkte ur allsvenskan – trots att laget vann sin sista match mot GIF Sundsvall med 1–0. Målskytt? Ferhad Ayaz.

Divine Naah, mittfältare, AFC Tubize (Belgien)

Kom på lån från storklubben Manchester City, men som valde att kalla hem ghananen efter halva säsongen 2017. Var sedan kvar i klubben innan han i början av 2018 återigen lånades ut. Den här gången till AFC Tubize i belgiska andraligan. När kontraktet med gick ut med City skrev han på ett nytt kontrakt med just AFC Tubize. Där har innermittfältaren fått kontinuerligt med speltid sedan han kom. Den här säsongen har han spelat tio av fjorton matcher i ligan, varav nio från start. Inga poäng noterade.

I november dök Naah dessutom upp i det omfattande avslöjandet Football leaks. Där berättade han om hur påfrestande det var att hamna i den lånekarusell Manchester City försatt honom i och som drabbat många andra spelare runtom om i världsfotbollen.

Damien Plessis, mittfältare/back, SS Capricorne (Frankrike)

Betecknades som floppvärvning när han lämnade ÖSK efter drygt ett halvår – trots ett tvåårsavtal. Var klubblös fram till han hittade SS Capricorne – på franska ön Réunion utanför Madagaskar. Det återstår fortfarande tre matcher av säsongen i det inhemska mästerskapet "Championat de La Réunion". SS Capricone ligger på plats elva i tabellen som består av 14 lag.