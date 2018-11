TV: Michael Almebäck om täta ÖSK-försvaret, raset mot MFF och Fabios debut: "Vet att man får ont när man möter honom"

Brendan Hines-Ike, Martin Lorentzson, Arvid Brorsson, Sebastian Ring och Viktor Tranberg har alla spelat tillsammans med Michael Almebäck i ÖSK-försvaret den här säsongen. Och senast mot Malmö (förlust med 4–0) gjorde brassen Fabio da Sousa allsvensk debut från start.

– Det påverkar en del. När man är mer samspelt så vet man mer hur man fungerar tillsammans, säger Michael Almebäck.

Samtidigt har ÖSK:s försvarsspel fungerat bra under hela säsongen.

Jämfört med förra säsongen då ÖSK släppte in hela 54 mål på 30 matcher så är det med två matcher kvar att spela 20 mål färre den där. Bara en gång sedan ÖSK gick upp i allsvenskan 2014 har laget släppt in färre än 50 mål under en säsong.

Förlusten mot Malmö FF var första gången under 2017 som ÖSK släppte in fler än två mål i en och samma match.

– Oberoende av vem jag har spelat med så tycker jag att det har fungerat bra. Det var först nu mot Malmö som vi har fallit ihop lite grand, säger Michael Almebäck.

Malmö FF spelade med ett oerhört högt tempo och lyckades störa ÖSK-försvaret både genom att spela sig igenom och att slå längre bollar in bakom Almebäck, Viktor Tranberg och Fabio.

Tre av målen kom via frilägen inne i straffområdet.

– Malmö är bra på deras hemmaplan och vi visste att de skulle komma ut med en hög press. Samtidigt har vi en dålig dag på jobbet. Vi släpper in ett tidigt mål och då blir det tufft. Vi lyckas inte få till ett eget spel, säger Michael Almebäck.

Det är klart att det finns kommunikationssvårigheter som ställer till det i vissa situationer men individuellt sett så klarar han det väldigt bra.

Vad tycker du om Fabios debut från start?

– Fabio gjorde det bra. Det är klart att det finns kommunikationssvårigheter som ställer till det i vissa situationer men individuellt sett så klarar han det väldigt bra. Det är som Axel Kjäll sa direkt efter matchen, "det finns svåra matcher och så finns det svåra matcher". Malmö borta räknas definitivt i den andra kategorin. Det är en tuff debutmatch.

Vad är hans styrkor, enligt dig?

– Han är väldigt fysiskt och bra en mot en i det fysiska spelet. Det är han och Isaac (Boye) som man inte vill hamna i dueller med på träningen för då vet man att man kommer att få ont.

Vad är känslan inför bortamatchen mot IFK Norrköping?

– Skönt att vi har en match igen när vi åkte på en käftsmäll mot Malmö. Vi kommer att göra allt för att vinna.

Hur är det att spela mot förre ÖSK:aren Kalle Holmberg?

– Kalle är smart och tar smarta löpningar i straffområdet. Precis som Malmö vet de var de har varandra.

ÖSK-truppen:

Oscar Jansson, Daniel Björnquist, Viktor Tranberg, Fabio De Sousa Silva, Johan Bertilsson, Victor Sköld, Nahir Besara, Alfred Ajdarevic, Michael Almebäck, Johan Mårtensson, Isaac Boye, Sebastian Ring, Filip Rogic, Simon Amin, Albin Granlund, Nordin Gerzic, Mathias Karlsson, Rodin Deprem, Kennedy Igboananike.