Återstart för Allsvenskan – då föll ÖSK mot HIF med uddamålet: "Något konstigt mål som vanligt"

Solen sken. Viktor Prodell var tillbaka. Henrik Larsson lika så. Och Behrn arena var fylld med fotbollsungdomar på besök för Örebrocupen. Allsvenskan var i gång igen. ÖSK, Allsvenskans sämsta lag hemma ställdes mot ett Helsingborg som inte vunnit på tio raka allsvenska matcher.

ÖSK tappade mycket boll i början av matchen vilket gav Helsingborg flera chanser – men ingen utdelning. Det klart farligaste läget för ÖSK kom i den nionde minuten när Viktor Prodell fick öppet läge efter inlägg från högerkanten, men Prodell nådde inte bollen.

Trots ett övertygande Helsingborg med Moro och Svensson som fick mycket ytor framför ÖSK:s backlinje, jobbade hemmalaget sig in i matchen. Det bjöds på fotbollsunderhållning med chanser åt båda håll.

Efter drygt 30 minuters spel åkte ÖSK på en stor smäll, Carlos Strandberg tog sig för baksida lår och tvingades gå av. In kom ersättaren Rodin Deprem.

Några minuter senare kom nästa bakslag för ÖSK. Efter väggspel mellan Moro och Rasmus Jönsson och 38 minuters spel kunde Jonsson sätt dit matchens första mål.

– Det är något konstigt mål som vanligt, sa kaptenen Nordin Gerzic till C more i paus.

Andra halvlek drog i gång och ÖSK tryckte på för en kvittering. HIF försvarade sin ledning men såg stundtals ut att sakna självförtroendet att klara av det. ÖSK fortsatte som i första halvlek tappa boll som gav HIF möjligheten att punktera matchen. Axel Kjäll behövde göra något och det gjorde han. Efter 73 minuter kom Agon Mehmeti och Martin Broberg in istället för Arvid Brorsson och Viktor Prodell. Även Henrik Larsson gjorde då ett dubbelbyte.

Men Kjäll kunde inte förändra matchbilden. Även om hans mannar gjorde det bättre defensivt och slutminutrarna bestod av en tilltrasslad situation i HIF:s straffområde, lyckades ÖSK inte ta poäng.

Matchens bakslag

Anfallaren som inte får går sönder, såg ut att göra just det. Carlos Strandberg tvingades kliva av skadad efter bara en halvtimmes spel och tog sig för baksida lår. Undra hur Malmö ska kunna sälja honom nu?

Matchens fotbollsfest

Nja, fotbollsfest och fotbollsfest. Men gratisbiljetter till deltagarna i Örebrocupen bjöd på någorlunda fyllda läktare i junisolen.

ÖSK – Helsingborg 0–1 (0–1)

Plats: Behrn arena

Publik: 7191

Målskyttar: Rasmus Jönsson (38)

Varningar: Kevin Wright (90), Rasmus Jönsson (91)

Startelva, ÖSK: Oscar Jansson - Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Arvid Brorsson (ut 73), Kevin Wright - Jake Larsson, Nordin Gerzic, Filip Rogic, Johan Bertilsson - Carlos Strandberg (ut 34), Viktor Prodell (ut 74)

Avbytare: Mathias Karlsson, Daniel Björkman, Helmer Andersson, Martin Broberg (in 74), Adam Bark, Rodin Deprem (in 34), Agon Mehmeti (in 73).