Konkurrentens lagkapten och förra supertalangen med när Kif Örebro testar fyra spelare inför allsvenska comebacken: ”Imponerat på oss”

Det har gått snart tre veckor sedan Kif Örebro säkrade andraplatsen i elitettan och gjorde sejouren i näst högsta serien ettårig.

Men än har inte många pusselbitar fallit på plats i spelartruppen inför den damallsvenska comebacken 2019. Åtminstone inte officiellt.

Nu är saker dock på gång i klubben: Bara de senaste dagarna har fyra provspelare varit på plats och tränat med Kif.

► Tvillingarna Selma och Irma Cajlakovic testade med laget på torsdagen, och kommer tillbaka nästa torsdag. Båda är mittfältare och har senaste fem säsongerna spelat i division 1, i år i IFK Norrköping där Irma svarat för tre mål och Selma två.

– De har gjort det väldigt bra i Norrköping, och vi har fått tips om dem. Så vi kommer att titta närmare på dem, säger Stefan Ärnsved som i år tränat Kif Örebro tillsammans med Fredrik Biörs.

► Emma Kullberg var på plats på träningen i tisdags. 27-åringen var i år försvarsgeneral och lagkapten i Kungsbacka, som vann elitettan närmast före Kif. Hon har totalt 16 allsvenska matcher på meritlistan från tre säsonger i Umeå och Vittsjö 2009–2012, och gjorde 22 ungdoms- och juniorlandskamper under samma tidsperiod.

– Hon har imponerat på oss i matcherna mot Kungsbacka, så vi ville stifta närmare bekantskap. Och framför allt ville hon komma och se vår miljö. Så det handlade mer om sådana saker än ett traditionellt provspel, säger Ärnsved.

► Ännu mer meriterad är Sarah Mellouk, som tränade med Kif tisdag–onsdag. Den nu 20-åriga mittfältaren gjorde allsvensk debut redan som 15-åring, i ett Rosengård som tog SM-guld, och värvades till Umeå IK som 16-åring, där hon spelade 19 matcher i damallsvenskan 2015, och 2013–2016 gjorde hon tio ungdoms- och juniorlandskamper. Men under sina två år i UIK drabbades hon av ätstörningar, vilket hon vid flera tillfällen berättat om i media. För att komma ur den problematiken flyttade hon till sin pojkvän i Kungsbacka, och de två senaste säsongerna har hon spelat med Mölndalsklubben Jitex i division 1.

– Vi fick tips av Stefan Rehn (avgående tränare i Jitex) att Sarah är redo att satsa igen och att det skulle kunna vara något för oss. Hon är en offensiv, central spelare, berättar Ärnsved.

Kif har inte tagit beslut om några av de fyra provspelarna, och än så länge har inga spelare i den befintliga truppen heller bekräftats som klara för 2019. Men klart är att klubben vill behålla lejonparten av de 21 spelare som ingick i truppen under hösten. Bara Hanne Gråhns har bekräftat att hon lämnar, OS-silverbacken lägger skorna på hyllan.

– Vi gick kort en spelare under våren, och så lämnade Maja Andersson i somras samtidigt som Ellen Karlsson kom in. Så i och med att Hanne försvinner är vi två kort. Totalt räknar jag med att vi behöver ha in minst fyra spelare, och då pratar vi om spetsförstärkningar inför allsvenskan, men sedan beror det på hur förhandlingarna går med de egna spelarna. Det kan bli så att vi behöver ta in fler, säger Ärnsved.

– Det viktigaste just nu är att vi jobbar på att få kvar en stor del av den nuvarande truppen, det är där vi lägger det största krutet.

Är det aktuellt att förlänga med amerikanska anfallarna Addison Steiner och Courtney Strode?

– De flög hem i början av november, men vi har fortsatta diskussioner med båda två.

Kif Örebro har gemensamma träningar, A-laget tillsammans med F19-laget november ut, den sista torsdagen den 29 november. Därefter får spelarna ledigt till den 10 januari. Första tävlingsmatchen 2019 spelas redan helgen 9–10 februari, då svenska cupens gruppspel drar igång.

– Vi hoppas ha 80 procent av truppen klar den 10 januari, och förhoppningsvis är den fulltalig när cupen startar.

Kif Örebros truppbygge inför 2019

Bekräftat klara spelare för 2019: –

Utgående kontrakt (eller ej tillkännagivna gällande avtal), målvakter: Mimmi Paulsson-Febo, Cornelia Baldi Sundelius.

Backar: Maja Götberg, Frida Abrahamsson, Felicia Edgren, Emma Östlund, Maja Regnås, Emelie Andersson.

Mittfältare: Frida Svensson, Ellen Karlsson, Rebecka Holm, Lejla Basic, Ellen Bengtsson Freja Olofsson, Jonna Dahlberg, Emma Lindén.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Addison Steiner, Adelisa Grabus, Courtney Strode.

Klara förluster: Hanne Gråhns, mittfältare, slutar.