Skadebekymmer stör Kif Örebro inför omstarten – får tillbaka försvarskuggen: ”En av elitettans bästa försvarare”

Kif Örebro gick som tåget i Elitettan under våren, och krönte den fina första halvan av säsongen med att slå toppkonkurrenten Kvarnsveden på hemmaplan. Efter det tog laget sommarledighet med en bra känsla i truppen, innan det var dags att samlas igen, och förbereda sig inför omstarten.

Något som påverkat laget under sommaren är vädret som ställt till en del problem för Kif.

– När vi kom tillbaka var det väldigt varmt, så då fick vi anpassa träningen efter det. Men jag tror att vi gick lite för hårt ändå, så vi har fått lite småskavanker i laget. Där det är mycket känningar i framsidor och baksidor, säger tränaren Stefan Ärnsved.

Är det någon som missar söndagens match mot Assi?

– Adelisa Grabus skadade knäet mot Rynninge i cupen. Vi vet inte hur allvarlig skadan är, men hon ska genomgå magnetröntgen på måndag. Även Rebecka Holm har ådragit sig en lårskadad, så hon är inte med. Sen har Maja Regnås åkt på en lättare knäskada, och där räknar vi med att hon är tillbaka i träning på måndag. Men vi avvaktar med spel, säger Ärnsved innan han fortsätter.

– Lejla Basic är också osäker till spel då hon har känningar i framsida lår. Men vi ska testa henne imorgon och se om hon kan vara med på bänken.

Det ser med andra ord dystert ut på skadefronten, även om ett par av namnen räknas vara tillbaka inom en snar framtid.

En positivare nyhet är att mittbacken Emilie Andersson är tillbaka i spel efter en stressfraktur som hållit henne borta under våren. Även nyförvärvet Ellen Karlsson är med och kan få göra comeback i Kif-tröjan efter återkomsten till Örebro.

Med tanke på det oroar sig inte Kif-tränaren över skadeläget.

– Emilia är en av Elitettans bästa försvarare, så det är en jätteförstärkning. Sen har vi fått in Ellen, och det är vi väldigt nöjda över. Vi visade under vårsäsongen att när vi hade spelare borta, så gjorde de vi satte in det väldigt bra. Så jag tycker att vi har en jämn och bred trupp.

Närmast väntar som sagt Assi IF. Ett lag som Örebro hade stora problem med i bortamötet.

– Det är ett spelande lag med väldigt individuellt skickliga spelare. Vi hade problem mot dem i bortamatchen, där de bland annat skapade en straff och hade ett skott i stolpen. Vi brukar ha mest bollinnehav och föra matcherna, men mot dem var nog den enda matchen det inte var så då vi istället fick gå på omställningar. Men i slutet lyckades vi göra mål på en frispark som vi lyfte in.

Vad behöver ni göra för att få stopp på Assi?

– Vi behöver se till att vi låser dem till en sida och att vi stänger den inre korridoren. Sen behöver vi våga spela vårt spel och inte fokusera för mycket på att ligga rätt i våra defensiva utgångspositioner, utan vi måste våga komma upp i våra offensiva utgångspositioner och lita på att vi löser det.