Fina nyförvärv för IFK Askersunds fotbollslag

Johan Norström är försvarsspelare och kommer från IF Tunabro i division fyra. Robin Hugosson är också försvarsspelare och kommer från Ås IF i femman. Det tredje nyförvärvet är målfarlige Mohamad Hossaini från Åmmebergs IF. Han öste in mål för Åmmeberg i sexan förra säsongen.

Vidare har Johan Hailee varit med i träning hela vintern efter att ha varit borta från skada förra säsongen. Johan har under många säsonger varit en av IFK:s verkliga stöttepelare, så han får också räknas in som ett fint tillskott i truppen.

IFK:s unga lag har också tappat spelare som mittbacken Jonas Kinell som flyttat från orten. Henrik Göthe har också aviserat att han ska sluta, men när gräsplanerna börjar bli gröna kanske han tänker om. Målvakten Gustav Åkesson har också bestämt sig för att sluta. IFK har dock garderat upp sig med extramålvakterna Glenn Roos, som stod i A-laget för några år sedan, samt med Morgan Särèn som också har stått i IFK:s A-lagsmål.