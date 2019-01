Martin Alp har återvänt till Örebro Syrianska – och känner sig som hemma: "Följt laget sedan jag var ett litet barn"

Det är januari, och därmed råder inga optimala förutsättningar för att spela fotboll. Under torsdagskvällen har Örebro Syrianskas träning flyttats från Mellringe IP till ÖKK vid Idrottshuset, där man istället får hålla till i gymmet.

I lokalen befinner sig både nyförvärven och trotjänarna – och så hemvändaren Martin Alp.

– Vi tränar på som vanligt när det inte har snöat, men så fort det blir snö så är det bara is på Mellringe IP och man halkar omkring. Man får ta det försiktigt när man spelar, och man vågar inte ta i eller gå in hundra procent. Då tar vi hellre ett fyspass, för då ger det i alla fall någonting, säger Alp till Sporten.

22-åriga Martin Alp kom till Örebro Syrianska från BK Forward sommaren 2015. Där spelade han två och en halv säsong med klubben i division 2, och hann under den tiden med att göra 46 mål. Inför säsongen 2018 klev han över till Karlslunds IF, som just avancerat till division 1.

Där tog det stopp, både på målskyttet och speltiden.

– Det blev väl inte som jag hade tänkt mig riktigt, säger Alp.

På 30 seriematcher blev Alp inbytt i 14, och fick starta i tio. Han gjorde fyra mål.

– Jag var inte helt nöjd, så jag kände att jag måste få mer speltid och hitta glädjen igen. Har man glädjen kommer självförtroendet och spelet automatiskt. Förhoppningen var ju att ta en startplats och göra mål, men det blev inte så, säger Alp.

Förutom att det var ett kliv uppåt i seriesystemet, så blev det också en tuff säsong där laget fick kvala för att hålla sig kvar i division 1.

– Vi började jättedåligt redan från start och fick kriga i botten, även om det kändes som att vi spelade bra. Vi hade mycket motgångar. Självklart får man lärdomar av att vara pressad hela säsongen, för det är lätt med fotboll när det går bra. Då får man med sig smågrejer man inte får med sig annars, säger Alp.

När ett klubbyte sedan blev aktuellt var Örebro Syrianska det mest naturliga valet.

– De var på mig om att jag skulle komma tillbaka, så det har varit bra reaktioner på att jag gjorde det. De var på mig under säsongen också, för jag höll igång med Örebro Syrianska lite under sommaren när Karlslund hade uppehåll. För stunden känns det här bäst. Jag känner alla, och de flesta är kvar sedan förra året. Det blir som att komma hem. Man vet vad man har och det blir lite tryggare, säger Alp.

Efter säsongen 2018 tappade Örebro Syrianska målsprutan Linus Lamu till division 1-klubben Karlstad BK. Däremot har man förlängt bland annat med viktiga pjäser som Basel Gorgis, Tobias Nilsson, Mirza Turan och Amar Bukva.

Utöver det har man bland annat värvat anfallaren Ebrima Jaiteh, försvararen Anton Westerlund och mittfältaren Marcus Karlsson från Nora BK som drog sig ur division 2 inför den kommande säsongen.

Martin Alp menar att truppbygget i år är något mer komplett än tidigare säsonger. Man har ofta haft bra spelare, men det har alltid saknats spets på någon position för att vara med i den absoluta toppen.

När Alps återkomst presenterades på klubbens hemsida, i mitten av januari, så kallade han Örebro Syrianska för "laget i mitt hjärta".

– Jag har följt det här laget sedan jag var ett litet barn. Jag såg när dom gick upp i trean, och när de gick upp i tvåan. På det sättet är det verkligen klubbet i hjärtat, och jag har alltid följt dom även om jag spelat i andra klubbar. Det känns som en stor familj. Vi är ett lag som representerar ett folk, och dom som håller på oss håller inte på något annat lag, säger Alp.

2018 landade Örebro Syrianska på en fjärdeplats i division 2 norra Götaland. Det finns ännu inget uttalat mål för var i serien laget siktar på att hamna i år – allt man vet just nu är att det ibland är en ganska oförutsägbar serie att spela i.

– Det är inte lika jämnt som i division ett. I division två kan det skilja lite mer från botten till toppen och det är alltid svårt att veta. De som ligger i toppen ena året kan åka ur nästa. Men målet personligen för mig är alltid att komma uppåt, och förra året så gick ju Fabio härifrån till ÖSK. Så det är inget snack om saken att man kan ta klivet härifrån. Det är upp till en själv, och om rätt person ser rätt match kan det gå snabbt, säger Alp.

Martin Alp

Född: 19 april 1996

Tidigare klubbar: BK Forward, Örebro Syrianska, Karlslunds IF