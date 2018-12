Ola Toivonens succé i Australien fortsätter – målskytt igen: "Han är på en annan nivå"

Säsongen började trögt för Ola Toivonen i Australien. Det tunga nyförvärvet var skadad och missade inledningen av A-League. Det var först 11 november som han debuterade med en målgivande passning i 4–1-segern mot Central Coast Mariners. Sedan gjorde han sitt första mål för klubben i rivalmötet mot Sydney FC.

Och under lördagen kom alltså det andra målet. Toivonen startade ett anfall långt ute på vänsterkanten och drev in mot straffområdet där han väggspelade med Terry Antonis. När Toivonen fick tillbaka bollen sköt han ett exakt skott som gick in vid den första stolpen.

►TV: Se Ola Toivonens mål mot Adelaide

Ola Toivonen har spelat fyra matcher och gjort två mål och två målgivande passningar i Melbourne Victory som leder A-League på 15 poäng. Perth Glory har spelat en match mindre och kan vid seger gå om i tabellen.