Örebroaren klar för toppjobb hos Uefa – men tror inte på VM-effekt i allsvenskan: ”Sambandet finns inte”

Det var vid ett möte i Baku, Azerbajdzjan, i maj som örebroaren Annika Grälls, 56, fick en av 15 platser i Uefas marknadsrådskommitté, och den 1 juni tillträdde hon posten. Grälls är sedan tidigare ordförande i Elitfotboll Dam och ledamot i Svenska fotbollförbundet, och kommer nu att ta vidare sitt arbete – som bland annat handlar om att utveckla damfotbollen – internationellt.

Marknadsrådskommittén arbetar rådgivande med de kommersiella rättigheterna för Uefas tävlingar som EM, champions league och Europa league – och där herrturneringarna redan är kassakor ser Grälls utvecklingspotential på damsidan.

– Den är enorm. Herrsidan är väldigt stor som den är, men nu har Uefa antagit en strategi för att utveckla damfotbollen och bland annat öka marknadsvärdet, och nu handlar det om att leverera, gå rätt väg och prioritera. Vi ska se till att jobbet görs och tycka till om de strategiska vägvalen, säger hon.

Vilken blir din roll?

– Jag tillträdde den 1 juni, och vi kommer ha vårt första möte i september. Därefter har jag nog mer svar på den frågan. Men gruppen arbetar rådgivande, och det handlar bland om att bevaka frågor och se till att det blir tempo på det man ska leverera.

Hur ser strategin för att utveckla damfotbollen ut?

– Man vill fördubbla damsidan, både kommersiellt och spelarmässigt. Och man vill att det ska bli självklart att man talar om ”fotboll”, inte om ”herr” och ”dam”.

Vilka frågor vill du själv driva?

– Jag är där för att jag vill påverka och kommer självklart driva frågor om bland annat jämställdhet. Och jag kommer inte att vara ensam om att driva damfrågorna, jag har redan talat med en representant från isländska förbundet som är inne på samma linje. Jag tror att det viktigaste vi behöver är mer resurser. Ta bara en sådan sak som att städer tidigare ansökte om att få arrangera herrarnas champions league-final och fick damernas på köpet. Nu är det uppdelat, och då kan vi på ett annat sätt bygga runt finalen och jobba med partners. Samma sak på VM nu, det finns partners som går in stort. Jämställdhet är ett av de globala hållbarhetsmålen, och många vill vara med och bidra.

Grälls startade sitt arbete i fotbollens styrelserum i Kif Örebro 2006, och har under de 13 år som följt varit med och drivit utvecklingen mot en mer jämställd fotboll.

– Det har hänt fantastiskt mycket under de här åren, på alla plan, både inom svensk fotboll och internationellt. Tittar man på alla kommittéer och nämnder och styrelser i Sverige så är det nu minst 40 procent kvinnor överallt på nationell nivå. Den resan har gått väldigt fort: Tittar man krasst så har det totalt suttit fem kvinnor i förbundsstyrelsen under de 115 år som Svenska fotbollförbundet funnits, varav tre just nu. Då kan du räkna ut hur det såg ut tidigare, säger Grälls och fortsätter:

– Det är fantastiskt många tjejer som spelar fotboll nu, det är största sporten bland ungdomar i Sverige, och internationellt hårdnar konkurrensen. Enligt en mätning från Upplevelseinstitutet ökade intresset för damallsvenskan med 89 procent förra året mot 25 procent för herrallsvenskan, och SVT ligger runt 200 000 tittare när de sänder damallsvenska matcher. Och vi ökade intäkterna till Elitfotboll dam med 163 procent förra året, bland annat genom att skriva avtal med Obos och Svenska spel.

På måndagskvällen var Grälls på plats i Madrid och såg Spanien–Sverige i herrarnas EM-kval, och på tisdagen flyger hon tillbaka till Rennes för damernas VM-premiär mot Chile. Hon finns på plats under hel mästerskapet, som överledare för det svenska landslaget. Men oavsett hur det går i VM tror inte Grälls att det kommer att lyfta intresset för den nationella fotbollen särskilt mycket. Annat måste till för att ta allsvenskan till nästa nivå.

– Tittar man generellt så finns det inget samband mellan sportslig framgång i internationella mästerskap och intresset för den nationella ligan. Tittar man på Frankrike, när de vann herr-VM i fjol, så såg man ingen boost för den nationella ligan i mer publik, säger Grällls.

– Däremot finns det generellt en fantastisk möjlighet att beskåda många av de svenska landslagsspelarna i allsvenskan på damsidan, vilket inte finns på herrsidan. Går det riktigt bra borde det finnas möjlighet att det ger större intresse för ligan, men det är inte så enkelt att man kan sätta likhetstecken där.

Sverige spelar sin VM-premiär mot Chile på tisdagen och ställs därefter mot Thailand och USA. De två bästa lagen i de sex grupperna, samt de fyra bästa grupptreorna, går vidare till åttondelsfinalerna.