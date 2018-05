Efter fem matcher: En annan målskytt än Abraham – då tog Degerfors ny seger

På över en månad, innehållande fem matcher och 74 minuter fotboll, var Sargon Abraham Degerfors IF:s enda målskytt. Skyttekungen gjorde tre i 3–1-segern mot Norrby och alla fyra i 2–2-matcherna mot Brage och Jönköping (därtill har Dif hunnit nollas av AFC Eskilstuna och Örgryte under perioden). Men på tisdagskvällen bröt övriga laget till slut måltorkan – när Kevin Wright i den 74:e minuten av bortamatchen mot Varberg tog in bollen till vänster i straffområdet, tittade upp, såg en lucka och placerade in bollen med högern, från 15 meter.

Det blev enda målet i en chansfattig match där Wrights avslut noterades i den officiella statistiken som Degerfors enda på mål i hela matchen.

Den 22-årige brittiske mittfältaren kom till Dif på lån i fjol, och har i år tagit en ordinarie plats i startelvan. Men först nu, i sin 20:e tävlingsmatch för klubben, kom första målet.

Segern innebär att Degerfors nu har fyra raka matcher utan förlust, där laget tagit åtta poäng som gör att det nu bara är fem upp till allsvensk kvalplats i en haltande superettabell efter en tredjedel av säsongen. Härnäst väntar hemmamatch mot tabelljumbon Värnamo, på lördag.