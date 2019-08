Fotbollsbiten tvåbarnspappa ny Eon-chef – minns studenttiden i Örebro: "Levde Campus-liv och vände hamburgare"

När NA träffar Martin Callmeryd ringer det i mobilen. Det är ett 011-nummer, Norrköpings riktnummer där han bor och har sin familj.

– Bäst jag svarar, det kanske är skolan. Sexåringen började förskoleklass i går, en stor dag, säger han ursäktande.

Familjen är viktig för tvåbarnspappan från Norrköping. Liksom fotbollen. Den nye Eon-chefen är en inbiten supporter till IFK Norrköping och missar aldrig en bortamatch när hjärtelaget möter ÖSK på Behrn arena.

Men det finns även känslor för ÖSK som uppstod åren 2000–2004 när Martin pluggade medie- och kommunikationsvetenskap på Universitetet i Örebro.

– Om jag skulle tatuera in årtal skulle jag så klart ta med när jag träffade min fru och när barnen föddes. Men nånstans skulle det stå 1989 och 2015 också (när Norrköping tog sina senaste SM-guld). Tänk om det kan bli ett årtal med ett ÖSK-guld också, och att jag kommit så nära ÖSK att jag vill ta med det också. You never know, säger Martin.

– Jag har alltid gillat ÖSK som den lilla underdogen. Man saknar sitt guld men nånstans bara väntar jag på att ÖSK ska få sin säsong, fortsätter han.

Eon-chefen berättar med stor värme om åren som student i Örebro.

– Studentlivet var jättekul. Jag bodde uppe i Bågen på Universitet där jag levde Campus-liv. Jag jobbade extra på Kåren, stekte hamburgare och gjorde nachotallrikar. Och så satt jag med i studentfullmäktige i Örebro och var studentpolitiskt intresserad, berättar han.

Martin sommarjobbade även i Örebro under den tiden.

– Jag jobbade på OK-mackarna där jag serverade korv och bensin. Jag körde budbil åt DHL nedåt Laxå. Det var härligt att sitta i bilen och se den delen av Örebroregionen.

Martin är inne på tredje veckan som regional kommunikationschef i Norrköping och Örebro. Han pendlar från radhuset i Vrinnevi i Norrköping.

– Jag måste säga att det finns vissa likheter mellan Örebro och Norrköping. Det är en uppblandad stad. Det finns människor från hela världen och med alla bakgrunder, delvis en arbetarkultur och delvis en nyföretagarkultur. Jag känner mig hemma i Örebro.

I förra veckan träffade Martin projektgruppen för Tamarinden-projektet, bostadssamarbetet som Eon driver ihop med Öbo och kommunen.

– Det känns jättespännande. Något sådant projekt har vi inte i Norrköping. Jag börjar känna nånstans att det händer mycket i Örebro, säger han.

Den nye Eon-chefen kommer att dela sin arbetstid mellan Norrköping och Örebro.

– Självklart är det så att om det händer något stort i Örebro och jag inte råkar vara där så tar jag mig hit så fort jag bara kan. Jag kommer att vara i Örebro varje vecka, säger han.

Vad blir din största utmaning som Eon-chef?

– 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och vi på Eon ska redan 2025 vara helt hundra på att kunna leverera förnyelsebar och återvunnen energi till våra kunder. För att klara målen måste vi göra jättemycket. Det kan bli rörigt för medborgarna i bland när vi måste in och göra saker, men vi gör det för att det ska bli bra, säger han.

Callmeryd ersätter tidigare regionchefen Björn Persson som vid 67 års ålder går i pension. Detta efter elva år på Eon varav tre år i Örebro. Nu har han startat ett eget konsultbolag.

Det var Persson som tipsade Eon om sin efterträdare redan i vintras.

– Jag känner Martin mycket väl sedan många år tillbaka i Norrköping. Inte minst under hans senaste tid på Handelskammaren. Jag är jätteglad att Eon väljer att satsa på Martin, säger Björn Persson.

Fakta Nye Eon-chefen

Namn: Martin Callmeryd

Ålder: 41.

Bor: I radhus i Vrinnevi i Norrköping.

Familj: Finska frun Anna som han träffade via ett EU-projekt. Tillsammans har de barnen Eino, 6, Viivi 3,5, samt labradoren Lilla, 11.

Aktuell: Ny regional kommunikationschef i Örebro och Norrköping.

Jobbkarriär: Pluggade i både Örebro och Uppsala. Första jobbet var på ett bolag kopplat till Universitet i Linköping där han hjälpte studenter ut på sina första jobb. Var sedan förvaltare och områdeschef på Hyresbostäder i Norrköping i fem år. Nästa anhalt blev Regionala marknadsbolaget i fjärde storstadsregionen i Östergötland, innan han tog steget över till östsvenska Handelskammaren i Linköping, Norrköping och Nyköping.