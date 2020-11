Fotbollslegendaren Diego Maradona död – blev 60 år gammal

Diego Maradona, en av de största fotbollsspelarna genom tiderna, har dött. Det uppger den argentinska morgontidningen Clarin, som skriver att orsaken ska vara att Maradona drabbades av ett hjärtstopp under onsdagen, men att hans liv inte gick att rädda.

Diego Maradona har under sin karriär vunnit VM-guld med Argentina år 1986. Under kvartsfinalen mot England gjorde han mål med hjälp av handen, något som senare blev känt som "Guds hand". Han har under karriären också blivit italiensk mästare år 1987 och 1990 med Napoli och röstades av fotbollsfans världen över fram som 1900-talets bästa fotbollsspelare när Fifa anordnade en omröstning.

Men han har också varit en rubrikernas man på andra mindre smickrande sätt. När han år 1994 spelade VM i USA, fick han avbryta turneringen på grund av ett positivt dopningsprov. Han har haft långvariga drogproblem, och var under 1992 avstängd från fotbollen på grund av ett positivt kokaintest.

På senare år har Maradona varit tränare, i framför allt argentinska klubbar och mellan 2008 och 2010 som förbundskapten för det argentinska landslaget.

Maradona, som fyllde 60 år den 30 oktober, har de senaste åren haft hälsoproblem och för bara några veckor sedan fick han föras till sjukhus och opereras på grund av en blödning i huvudet, men skrevs sedan ut för två veckor sedan, den 11 november.

Två veckor senare, den 25 november, avled han med befarad hjärtinfarkt.