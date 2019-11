FRÅGESPALT: Nybliven mamma trött på "goda råd" från svärmor: Här är familjerådgivarnas svar

Fråga: Vad ska jag göra med svärmors "goda råd"?

Hej!

Jag behöver goda råd kring hur jag ska hantera alla ”goda råd” som jag får som nybliven mamma. Oftast kommer dessa råd från min svärmor.

Jag får så många råd som jag inte ber om. Och efter besöket så känner jag mig som en dålig mamma.

Mitt barn är en mycket glad bebis, välmående med god språkutveckling och var mycket tidig med kommunikation. Men jag har inte en enda gång fått någon positiv feedback från min svärmor.

Vad ska jag göra?

”Trött mamma”

Svar: Prata med varandra du och din man

Hej trött mamma!

Du berättar att du är en nybliven mamma, och det låter på dig som det är ditt första barn. Något helt nytt i livet, så mycket kärlek och glädje men också detta ofattbara ansvar för en liten människa som är helt beroende av sina närmaste vuxna för att överleva och utvecklas.

Klart att du är trött, och kanske rädd för att inte räcka till.

… Och så kommer svärmor som just nu också blivit farmor, med mängder av oombedda goda råd som inte värmer eller stärker – utan istället får dig att känna dig som en dålig mamma.

Vi undrar lite om hur pappan till barnet ställer sig. det är ju ändå farmor - hans mamma. Han är pappan och din man. Från att ha varit endast ett par är ni nu också familj. Hur stöttar man varandra då? Far- och morföräldrar kan ju både vara viktiga och svåra. Att ha goda eller åtminstone fungerande relationer med dem betyder en hel del på olika sätt, både för barnen, föräldrarna och den äldre generationen.

Prata med varandra du och din man, och försök att komma fram till hur ni vill ha det med mor- och farföräldrarna. När ni känner er tryggare med det blir det lättare att gå vidare med farmor. Kanske går det att ni tillsammans, vid ett av hennes besök, berättar för henne om era förväntningar på en farmor. Du kanske då, med stöd av din mans närvaro, kan säga till henne att du som nybliven mamma skulle behöva en hel del positiv feedback från henne.

Förhoppningsvis kan ni mötas där, i det som ändå är gemensamt – den oändliga kärleken och omsorgen om det lilla barnet.

Lycka till!

Familjerådgivarna

