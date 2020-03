Från Impola och Hansson till SVT:s kameraman – här är resultaten för alla 234 länsåkarna i Vasaloppet 2020

Resultaten tillhandahålls av Vasaloppet via TT. Vi beklagar eventuella fel, hör av er så rättar vi!

Damer

Topp fem: 1) Lina Korsgren, Åre LK, 4.41.02, 2) Britta Johansson Norgren, 4.47.11, 3) Katerina Smutna, Tjeckien, 4.49.25, 4) Ida Dahl, IFK Mora, 4.50.50, 5) Kari Vikhagen Gjeitnes, Norge, 4.51.25.

Alla länsåkare: 40) Olivia Hansson, Karlslunds IF, 5.57.18, 59) Erika Bergentz, do, 6.20.08, 198) Yvonne Franzén, Almby IK, 7.38.08, 242) Karin Andersson, Berber IS, 7.54.01, 365) Sara Ring, Östersunds SK, 8.28.24, 369) Ulrika Wågelöf, Berber IS, 8.29.03, 417) Maria Bergström, Meritor FK Lindesberg, 8.39.55, 465) Jenny Vessling, Granbergsdals IF, 8.48.00, 530) Ulrica Eriksson, Berber IS, 9.01.34, 698) Ulrika Kvist, Karlslunds IF, 9.35.21, 700) Paulina Petruska, Granbergsdals IF, 9.35.41, 704) Margareta Granström, Hällefors SK, 9.36.07, 727) Emma Andersson, Karlslunds IF, 9.38.06, 788) Hedvig Pettersson, do, 9.44.12, 806) Ann-Marie Bern, do, 9.45.50, 867) Karin Sjöstrand, Öset Skido, 9.59.59, 992) Brita Fredriksson, Axa SC, 10.23.55, 1 021) Linnea Jakobsson, Karlslunds IF, 10.28.15, 1 029) Anna Spalin, Norabygdens SK, 10.29.03, 1 033) Ebba Nordström, Axa SC, 10.29.42, 1 192) Anna Hafsten, Karlslunds IF, 10.55.09, 1 206) Cecilia Cederström, AXA SC, 10.57.12, 1 347) Mikaela Karlsson, Zinkgruvans IF, 11.19.53, 1 430) Lina Nyholm, Karlslunds IF, 11.30.53, 1 441) Louise Boudville, Axa SC, 11.32.35, 1 540) Maria Haglund, Öset Skido, 11.48.47, 1 602) Jenny Åkerberg, Storådalens SK, 11.57.15, 1 626) Linn Gustafsson, Norabygdens SK, 12.00.27, 1 646) Elisabeth Strid, Kumla SF, 12.02.02, 1 649) Siri Nälsén, Umara SC, 12.02.09, 1 678) Karolin Frisk, Karlslunds IF SF, 12.05.16.

Herrar

Topp fem: 1) Petter Eliasson, Norge, 4.25.14, 2) Stian Hoelgaard, do, 4.25.15, 3) Torleif Syrstad, do, 4.25.57, 4) Tord Asle Gjerdalen, do, 4.26.02, 5) Klas Nilsson, Skellefteå XCC, 4.26.13.

Alla länsåkare: 14) Bob Impola, SK Bore, 4.28.46, 95) Robert Brundin, Karlslunds IF, 4.48.11, 144) Jimmy Axelsson, do, 4.54.53, 223) Magnus Hedlund, Granbergsdals IF, 5.05.33, 321) Oskar Ekholm, Karlslunds IF, 5.18.42, 514) Mattias Fritz, do, 5.37.27, 531) Anton Bäckman, do, 5.38.37, 532) Patrick Hansson, do, 5.38.42, 615) Johan Larsson, Berber IS, 5.44.54, 621) Larz Andersson, Karlslunds IF, 5.45.28, 671) Bengt Björklund, do, 5.47.34, 679) Mattias Frändå, do, 5.48.12, 742) Kasper Johansson, do, 5.52.16, 818) John Lundström, Berber IS, 5.57.09, 829) Anton Hallor, Karlslunds IF, 5.57.24, 868) Ulf Lekeborn, IFK Lindesberg, 5.59.04, 990) Johan Eriksson, Kopparbergs IF, 6.04.48, 1 029)Lennart Frommegård, Karlslunds IF, 6.06.46, 1 138) Ulf Nilson, do, 6.13.06, 1 184) Edwin Franzén, IFK Mora, 6.16.09, 1 202) Lars Forsman, Garphyttans IF, 6.16.55, 1 219) Mathias Landin, Granbergsdals IF, 6.17.17, 1 266) Staffan Juliusson, Karlslunds IF, 6.19.42, 1 361) Viktor Gerdin, do, 6.23.46, 1 377) Michael Alex, do, 6.24.25, 1 382) Morgan Pätsi, do, 6.24.36, 1 373) Daniel Frehde, Örebro, 6.24.37, 1 479) Gustav Westin, Karlslunds IF, 6.28.11, 1490) Mikael Petersson, do, 6.28.45, 1 518) Kent Lindgren, Östansjö SK, 6.30.15,1 626) Jörgen Nilsson, Granbergsdals IF, 6.34.31, 1 706) Mikael Wennerström, Karlslunds IF, 6.37.34, 1 747) Stefan Blomberg, ABB IF Ludvika, 6.39.18, 1 789) Claes Lagerström, Garphyttans IF, 6.41.20, 1 790) Håkan Karlsson, Granbergsdals IF, 6.41.23, 1 800) Roger Elimä, Karlslunds IF, 6.41.40, 1 805) Johan Alfredsson, do, 6.41.44, 1 823) Pasi Väisänen, do, 6.42.26, 1 843) Ola Hedblad, Storådalens SK, 6.43.46, 1 987) Daniel Andmarken, Karlslunds IF, 6.50.09, 2 016) Karl-Alfred Falk, Ställbergs IK, 6.51.27, 2 017) Robert Johansson, Karlslunds IF, 6.51.28, 2 028) Gunnar Lejdholt, do, 6.51.49, 2 043) Samuel Sandell, Almby IK, 6.52.23, 2 071) Viktor Rikner, Karlslunds IF, 6.53.08, 2 099) Thomas Johansson, do, 6.54.08, 2 102) Henrik Sjöström, Storådalens SK, 6.54.09, 2 110) Mikael Norgren, Karlslunds IF, 6.54.32, 2 143) Johan Garp, Zinkgruvans IF, 6.55.10, 2 176) Magnus Svensson, Granbergsdals IF, 6.56.33, 2 246) Jonas Dahlgren, Axa SC, 6.58.41, 2 257) Erik Karlsson, Karlslunds IF, 6.58.52, 2 264) Anders Larsson, Axa SC, 6.59.15, 2 267)Mats Jansson, Svillinge IF, 6.59.23, 2 279) Johan Gustavsson, Zinkgruvans IF, 6.59.39, 2 314) Karl-Johan Thuresson, Kilsmo IK, 7.00.33, 2 426) Andreas Pantzar, Axa SC, 7.04.22, 2 434) Mattias Wikström, Karlslunds IF, 7.04.48, 2 469) Anders Gran, do, 7.06.00, 2 551) Oskar Johansson, do, 7.08.11, 2 572) Johan Ryhed, Filipstads SF, 7.08.47, 2 717) Per Behr, Garphyttans IF, 7.13.52, 841) Peter Jakobsson, Karlslunds IF SF, 7.18.06, Anders Sandström, Karlslunds IF SF, 7.22.10, 2 982) Stefan Johansson, Krogsereds IK, 7.22.31, 3 090) Petter Carlsson, Meritor FK Lindesberg, 7.25.42, 3 186) Patrik Karpaty, Karlslunds IF, 7.28.54, 3 227) Erik Prytz, do, 7.30.26, 3 234) Thimmy Avonds, do, 7.30.46, 3 252) Villem Raudsepp, do, 7.31.04, 3 268) Staffan Vilhelmsson, Norabygdens SK, 7.31.29, 3 276) Pontus Gustafsson, Götlunda IF, 7.31.53, 3 387) Jonatan Emilsson, Karlslunds IF, 7.34.56, 3 462) Stefan Carlsson, Berber IS, 7.37.46, 3 506) Anders Edlund, Garphyttans IF, 7.39.07, 3 511) Jakob Fransson, Norabygdens SK, 7.39.19, 3 527) Stig Karlsson, IF Start, 7.39.33, 3 587) Anders Ljunggren, Aktivitus SC, 7.41.19, 3 677) Niklas Rönning, Norabygdens SK, 7.44.07, 3 722) Daniel Jenefeldt, Karlsunds IF, 7.45.14, 3 758) Thomas Andersson, Hällefors SK, 7.46.06, 3 778) Rickard Ekblom, Umara SC, 7.46.31, 3 871) Anders Larsson, Almby IK, 7.49.21, 3 910) Peter Wendlemyr, Karlslunds IF, 7.50.42, 3 935) Hans Karlsson, Strömtorps IK, 7.51.15, 3 937) Robin Gustafsson, Karlslunds IF, 7.51.16, 3 968) Anders Strömvall, do, 7.52.09, 4 049) Andrzej Szalbot, Hällefors SK, 7.54.52, 4 060) Martin Candestam, Broby Goif, 7.55.04, 4 064) Bo Gustavsson, Karlslunds IF, 7.55.13, 4 073) Mikael Alfredsson, do, 7.55.19, 4 134) Torbjörn Norlund, do, 7.57.07, 4 164) Peter Ericson, Arboga SK, 7.58.04, 4 240) Linus Sjöberg, Medåkers IF, 8.00.33, 4 244) Peter Wilén, Rörbäcksnäs IS, 8.00.49, 4 300) Jörgen Weber, do, 8.02.25, 4 301) Lars Karlsson, Östansjö SK, 8.02.28, 4 310) Johan Jonsson, Sidensjö IK, 8.02.42, 4 329) Göran Svensson, Karlslunds IF, 8.03.10, 4 565) Marcus Milan, Almby IK, 8.10.55, 4 634) Anders Jansson, Billerud-Korsnäs Frövi, 8.13.09, 4 726) Peter Tesell, Östansjö SK, 8.16.25, 4 735) Peter Knoblach, Garphyttans IF, 8.16.45, 4 756) Per-Olof Rosén, Karlslunds IF, 8.17.21, 4 808) Anders Österberg, do, 8.19.28, 4 811) Fredrik Andersson, Wedevågs IF, 8.19.47, 4 925) Henrik Blomkvist, Axa SC, 8.24.04, 4 957) Erik Jansson, Karlslunds IF, 8.25.30, 5 033) Jonas Georgsson, do, 8.28.05, 5 090) Dan Lidström, do, 8.30.17, 5 148) Magnus Bergman, Kumla SF, 8.32.12, 5 189) Andreas Harlén, Karlslunds IF, 8.33.28, 5 227) Mårten Vidlund, do, 8.34.44, 5 278) Mats Olofsson, do, 8.36.11, 5 294) Sivert Viskjer, do, 8.36.48, 5 315) Robert Lundh, Almby IK, 8.37.30, 5 335) Stefan Nordström, Axa SC, 8.38.11, 5 361) Fredrik Arnesson, Lindebygdens OK, 8.38.56, 5 422) Mikael Muhr, Berber IS, 8.41.04, 5 463) Sven Nilsson, IF Start, 8.42.05, 5 491) Tobias Forsell, Hällefors SK, 8.43.02, 5 498) Niklas Björklund, Karlslunds IF, 8.43.20, 5 543) Fredrik Håkansson, Axa SC, 8.45.03, 5 786) Filip Östman, do, 8.53.51, 5 810) Rickard Ahlberg, Karlslunds IF, 8.54.58, 5 884) Anders Nygren, Almby IK, 8.56.56, 5 924) Oskar Gerdin, Karlslunds IF, 8.58.04, 5 933) Kjell Rosenlind, Berber IS, 8.58.36, 5 952) Henrik Nordin, IFK Lindesberg, 8.59.27, 6 010) Mats Kärf, Axa SC, 9.01.45, 6 226) Jörgen Rönning, Berber IS, 9.11.20, 6 235) Linus Isaksson, Laxå OK, 9.11.38, 6 239) Tobias Isaksson, do, 9.11.44, 6 281) Christoffer Lilja, Jönköpings OK, 9.13.04, 6 296) Allan Alriksson, Karlslunds IF, 9.13.29, 6 380) Anders Eriksson, Meritor FK Lindesberg, 9.16.51, 6 404) André Engström, Karlslunds IF, 9.17.53, 6 421) Christian Magnusson, Hällefors SK, 9.19.04, 6 431) Rihards Darzins, Almby IK, 9.19.34, 6 440) Henrik Andersson, Karlslunds IF, 9.19.59, 6 459) Leif Landén, do, 9.20.39, 6 487) Erik Laine, Öset Skido, 9.21.37, 6 540) Johan Forsberg, Kumla SF, 9.24.06, 6 868) Johan Larsson, Karlslunds IF, 9.36.33, 6 987) Jan Johansson, Umara SC, 9.38.30, 7 015) Gustav Bergljung, Karlslunds IF, 9.39.07, 7 049) Armin Mustafic, do, 9.39.54, 7 058) Henrik Ahlen, do, 9.40.05, 7 084) Niklas Lindblom, Östansjö SK, 9.40.28, 7 096) Patrik Moberg, Kumla SF, 9.40.48, 7 259) Roger Kjell, Karlslunds IF, 9.45.32, 7 324) Niklas Nyström, Deloitte Stockholms IF, 9.48.11, 7 355) Peter Randén, Granbergsdals IF, 9.49.33, 7 366) Jonathan Almqvist, Karlslunds IF, 9.49.55, 7 457) Lennart Almqvist, do, 9.54.33, 7 551) Torbjörn Kjellén, Godegårds SK, 9.59.55, 7 653) Johan Skalin, Axa SC, 10.05.53, 7 663) Mattias Andersson, Kumla SF, 10.06.30, 7 677) Anders Olsson, Axa SC, 10.07.33, 7 710) Rufus Ziesig, Karlslunds IF SF, 10.09.41, 7 724) Filip Eidemar, Team B3IT, 10.10.17, 7 744) Magnus Ek, Berber IS, 10.11.08, 7 745) Erik Celander, do, 10.11.09, 7 754) Samuel Artmark, do, 10.11.32, 7 778) Peter Håkansson, Karlslunds IF, 10.13.13, 7 859) Peter Gelin, Kumla SF, 10.16.40, 7 941) Sebastian Arne, Laxå OK, 10.20.51, 8 003) Gustav Fredriksson, Axa SC, 10.23.14, 8 032) Mika Niittymäki, Karlslunds IF, 10.25.00, 8 091) Marcus Wäcklén, Axa SC, 10.27.33, 8 096) Andreas Adolfsson, Garphyttans IF, 10.27.40, 8 127) Jonas Spalin, Norabygdens SK, 10.29.04, 8 198) Peter Warnqvist, Karlslunds IF, 10.32.37, 8 243) Fredrik Håkansson, do, 10.34.41, 8 380) Olle Arnesson, Lindebygdens OK, 10.41.39, 8 530) Robert Eriksson, Karlslunds IF, 10.47.42, 8 605) Mattias Engström, do, 10.50.58, 8 610) Erik Gustafsson, do, 10.51.10, 8 926) Christian Sköld, Umara SC, 11.07.13, 8 939) Samuel Bergvall, Axa SC, 11.07.51, 9 008) Joel Algmark, Karlslunds IF, 11.12.24, 9 034) Johan Gerdin, Östansjö SK, 11.13.21, 9 053) Daniel Lundström, Arboga SK, 11.14.45, 9 0569 Lars Gerdin, Östansjö SK, 11.15.01, 9 085) Anders Johansson, Götlunda IF, 11.16.49, 9 104) Simon Hallstensson, Karlslunds IF, 11.17.37, 9 142) Håkan Larsson, Laxå OK, 11.20.06, 9 402) Per Boudville, Axa SC, 11.32.34, 9 573) Klas Wahlström, Kumla SF, 11.43.00, 9 610) Andreas Birath, Örebro, 11.45.16, 9 644) Jan Lund, Axa SC, 11.47.01, 9 646) Daniel Dahlstrom, Zinkgruvans IF, 11.47.27, 9 660) Anders Dättermark, Granbergsdals IF, 11.48.16, 9 836) Michael Gustavsson, Norabygdens SK, 12.00.27, 9 857) Mats Haglund, Öset Skido, 12.01.38, 9 902) Johan Stjärnlöv, Kumla SF, 12.03.43, 9 903) Martin Bertilsson, Östansjö SK, 12.03.44, 9 928) Adam Brandt, Vreta SMK, 12.05.19, 8 695) Magnus Simonsson, Götlunda IF, 10.55.23, 8 701) Per Ragnarsson, Ställbergs IK, 10.55.42, 9 996) Mats Lindén, Axa SC, 12.09.00, 10 063) Adam Karlsson, Garphyttans IF, 12.12.59, 10 119) Stefan Karlsson, Zinkgruvans IF, 12.16.59, 10 123) Per-Ola Johansson, Axa SC, 12.17.05, 10 149) William Kjellén, do, 12.24.46.