Från oprövad till succéman – nu förlänger tränaren med Lillån: ”Har överbevisat alla”

Efter åtta år som spelare i Lillån tog Marcus Saarväli istället rollen som tränare för laget. Då var han endast 24 år gammal och det var yngst av alla tränare i allsvenskan och SSL.

Nu har han fått ett års erfarenhet och under onsdagskvällen gick Lillån ut med att Saarväli blir kvar ytterligare en säsong.

– Det känns väldigt bra. Det var lite av en chansning, även om vi var rätt säkra på att det skulle bli bra. "Mackan" var oerfaren på den här nivån, men han har överbevisat alla. Vi ska vara otroligt glada att han är med oss minst ett år till och att vi får fortsätta med de framtidsplaner och spelsätt vi har implementerat, säger sportchefen Jens Karlsson.

Bristen på rutin syntes inte under debutsäsongen och under hösten ledde han Lillån till en topplats i allsvenskan när halva serien var spelad. Under våren föll man sedan tillbaka något, men 35 inspelade poäng är klubbens bästa resultat sedan 2012/13 när man tog 38 pinnar.

– Ja, han saknade rutin, men vi var aldrig oroliga att det skulle visa sig. Han är i mitt tycke en av allsvenskans mest kompetenta tränare.

Hur viktigt var det att se den högstanivå ni höll under hösten?

– Vi gjorde bättre ifrån oss än vad alla hade trott, kanske även än vad vi själva hade trott. När vi spelade efter våra grunder visade vi verkligen hela allsvenskan vilket bra lag vi är. Hösten ger mersmak att rida vidare på och sedan försöka hitta en jämnare nivå.

Truppbygget i övrigt är också i full gång och Lillån presenterade flera viktiga förlängningar redan under säsongens gång.

– Det ser bra ut. Vi har haft en ganska stor trupp i år i och med corona, så var kanske till och med lite för många. Nu vill vi spetsa till lite och vi har kommit väldigt långt. Vi har 13–14 spelare under kontrakt och så bra har vi inte legat till tidigare under den här tiden på året.

Några av spelarna som är under kontrakt är poängkungen Aron Ohlsson, drömmålsmannen Martin Rönnklint och backklippan Isac Hjelm. Dessutom hintar Karlsson om att de kan få sällskap av fler förlängningar inom kort.

– Vi kommer att presentera en förlängning inom kort, kanske till och med två. Sen har vi lite jakt på spelare utanför, men det är inget jag vill kommentera mer i nuläget.

Bland spelare som inte blir kvar har klubben endast tackat av Jesper Karlsson som går till ÖSK Innebandy.

– Det är i stort sett klart med någon mer som lämnar, men det är inte helt klart så jag vill inte säga något än.

Handlar det om tongivande spelare?

– Oklart än så länge. Alla är tongivande på sitt sätt.